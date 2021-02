Polizei Rees: Unbekannte zünden einen Altkleider-Container an

Einsatz für die Feuerwehr in Rees: Am Dienstagabend gegen kurz vor 23 Uhr musste die Feuerwehr zu einem brennenden Altkleider-Container auf dem Fuhlensteg ausrücken. Unbekannte Täter hatten den Sammelbehälter auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters in Brand gesetzt.

Beim Eintreffen der Löschfahrzeuge stand der Container bereits in Vollbrand, es entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.