Sauerland. In unserer Podcast-Reihe „Bundesliga des Sauerlandes“ sprechen wir jeden Donnerstag über die Lage der Fußball-Bezirksliga 4.

Bundesliga des Sauerlandes – Unser Podcast zur Bezirksliga 4

Das Projekt Ihrer Sport-Redaktion geht in die nächste Spielzeit: In unserer Podcast-Reihe „Bundesliga des Sauerlandes“ werden wir an jedem Donnerstag über die Lage der Fußball-Bezirksliga 4 sprechen.

Was war los auf den Plätzen zwischen Wünnenberg und Birkelbach, zwischen Hüingsen und Marsberg? Wer hat am Spieltag überrascht, was sorgt für Gesprächsstoff?

Wie gewohnt kommen bei uns auch die Trainer und andere Vereinsverantwortliche zu Wort. Haben Sie Anregungen und Ideen – oder Kritik? Wir freuen uns über Feedback an hauptsport@westfalenpost.de

Das Geschehen in der Bezirksliga 4 2018/2019

Unsere bisherigen Podcast-Folgen:

