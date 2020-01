Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das ist Kimberly Drewniok

Begonnen hat Drewniok ihre Karriere beim RC Sorpesee, mit dem sie die dritte Liga erreichte.

Mit 16 Jahren wechselt sie zum VC Olympia Berlin in die erste Bundesliga.

Seit 2018 spielt sie für die deutsche Nationalmannschaft.

Zeit, Trübsal zu blasen, blieb Drewniok nicht. Bereits am Mittwoch trat sie mit Schwerin in der Bundesliga in Aachen an und verteidigte mit einem 3:0-Sieg die Tabellenführung.