Ruhr, Lenne, Volme, Sieg: Pegel der Flüsse steigen stark an

Der Regen in den vergangenen Tagen hat die Pegel in den Flüssen und Stauseen in der Region zum Teil drastisch ansteigen lassen. So ist der Stand am Rosenmontag:

Die Talsperre des Ruheverbands im Sauerland – etwa der Möhne-, der Sorpe- oder der Hennesee - waren am Montagmorgen zu 92,3 Prozent gefüllt, Tendenz steigend. Der Gesamtzufluss zu den Talsperren habe am Morgen stolze 146 Kubikmeter in der Sekunde betragen, so der Ruhrverband.

Und der Pegel einiger Flüsse in der Region stieg teils um das drei- oder vierfache des Mittelwerts. Hier die Übersicht der Pegelstände am Montagmittag:

Lenne:

Altena: 2,46 Meter (Mittelwert: 0,66 Meter)

2,46 Meter (Mittelwert: 0,66 Meter) Rönkhausen: 2,37 Meter (Mittelwert: 0,68 Meter)

Ruhr:

Meschede: 1,54 Meter (Mittelwert: 0,55 Meter)

1,54 Meter (Mittelwert: 0,55 Meter) Oeventrop: 2,04 Meter (Mittelwert: 0,66 Meter)

2,04 Meter (Mittelwert: 0,66 Meter) Schwerte-Villigst: 3,09 Meter (Mittelwert: 1,43 Meter)

Volme:

Hagen-Ambrock: 1,55 Meter (Mittelwert: 0,55 Meter)

1,55 Meter (Mittelwert: 0,55 Meter) Hagen-Eckesey: 2,08 Meter (Mittelwert: 1,03 Meter)

Sieg: