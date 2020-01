Ruhr zwischen Duisburg und Winterberg wird aufgeräumt

130 Tonnen Müll haben mehr als 20.000 Freiwillige in 113 Städten entlang des Ruhrufers gesammelt. Das ist die Bilanz des „RhineCleanUp“ im vergangenen Jahr. Mit dem „RuhrCleanUp“ gibt es nun auch das Pendant für die Ruhr. Am 12. September von 10 bis 13 Uhr soll sie zwischen Duisburg und Winterberg aufgeräumt werden. Zwar ist die Ruhr nicht der Rhein, dafür fehlen ihr alleine 1000 Kilometer, aber viel entscheidender ist ja: Wie viele Menschen werden sich für sie engagieren?

„Wir haben 20 Städte angeschrieben“, berichtet der Düsseldorfer Journalist Joachim Umbach, der das Projekt mit dem ehemaligen Sprecher der Düsseldorfer Messe, Ingo Lentz, und dem belgischen Unternehmer Thomas de Groote betreut. Er ist optimistisch, dass sich mindestens zehn beteiligen. Da die Anfrage erst vor zwei Wochen rausgegangen ist, kann er noch keine konkreten Zahlen liefern.

Viele ehrenamtliche Projekte im Sauerland

Doch im Sauerland ist man bisher zurückhaltend. Weil die Städte häufig ihre eigenen Reinigungsinitiativen haben. „So gut und lobenswert die Aktion ist, aber das passiert in unseren Kommunen schon längst“, sagt Jürgen Fröhling, Pressesprecher für Meschede, Bestwig und Olsberg. So gebe es ehrenamtliche Initiativen wie die Dorfgemeinschaften, Angelsportvereine oder Naturschutzvereine, die regelmäßig Müll auch an und aus der Ruhr einsammeln.

In Arnsberg sind es ebenfalls freiwillige Bürger, die am 21. März wieder bei der Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ mitmachen. Und in Menden trifft sich der örtliche Angelsportverein Menden 1962 seit mittlerweile 30 Jahren, um Fluss und Ufer auf einem 2,5 Kilometer langen Stück von Unrat zu befreien. „Uns ist es ein großes Anliegen, dass der Müll nicht in der Umwelt rumfliegt“, sagt der Vorsitzende Michael Pohle.

Sauer- und Siegerland So verläuft die Ruhr Die Ruhr ist 219,3 Kilometer lang und östlicher Nebenfluss des Rheins mit einem Einzugsgebiet von 4485 km². Sie entspringt im hochsauerländischen Teil des Rothaargebirges, etwa drei Kilometer nordöstlich von Winterberg. Von dort aus fließt sie durch Olsberg, Bestwig, Meschede und Arnsberg, weiter nach Ense und Wickede, vorbei an Fröndenberg, Menden, Holzwickede, Iserlohn und Schwerte, bevor es über Hagen, Herdecke und Wetter in Richtung Ruhr-Großstädte geht. Das Ruhrwasser unterquert etwa 160 Brücken und mündet bei Duisburg-Ruhrort in den Rhein.

Nachfragen zum Aufwand seitens der Städte

Als Konkurrenz zum großen „RuhrCleanUp“ versteht Joachim Umbach solche lokalen Angebote aber nicht. Er ist überzeugt davon, dass die Reinigungsaktionen durchaus mehrmals im Jahr stattfinden können: „Wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern miteinander für das gleiche Ziel. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, sorgsamer mit der Natur umzugehen. Dass die Menschen sich Gedanken machen, wenn sie an der Ruhr grillen und ihre Sache wieder mitnehmen.“

Und welche Rolle spielt dabei das Sauerland? „Grundsätzlich stellt sich die Thematik sowohl im ,klassischen’ Ruhrgebiet’ als auch im Sauerland. Aber im Sauerland kommt der Ruhr vielleicht eine stärkere Bedeutung als Freizeitort zu und die Möglichkeiten, dort Müll am Ufer zu hinterlassen sind eventuell noch größer als im industriellen Umfeld.“ Momentan reagierten die Städte noch mit Unsicherheit und Nachfragen dazu, wie viel Arbeit der „RuhrCleanUp“ für sie wäre.

Winterberg und Herdecke noch unentschlossen

Umbach nimmt ihnen die Sorge: „Sie müssen nicht viel für uns tun; sie müssen die Sammelstellen festlegen, Müllsäcke und Handschuhe verteilen lassen, die wir stellen, und den lokalen Entsorger beauftragen, die vollen Säcke wegzuschaffen.“ Vor Ort organisieren müssten die Städte aber nicht einmal selbst, wenn sie nicht wollen oder können. Umbach: „Das können auch Vereine sein, Umweltschutzgruppen, Unternehmen.“ So wie bei den lokalen Aktionen eben auch.

Die Stadt Winterberg sei noch mit dem örtlichen Müllentsorger in der Abstimmung, „ob wir mitmachen oder nicht“, heißt es aus der Pressestelle. Ähnlich sieht es in Herdecke aus. „Wir haben mehrere Organisationen kontaktiert. Ob sie sich an dem ,RuhrCleanUp’ beteiligen, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest“, so Pressesprecher Dennis Osberg. Auch dort gibt es mit „Herdecke räumt auf“ einen regelmäßigen Frühjahrsputz.

Kritik auf Facebook zum „RhineCleanUp“

Zum „RhineCleanUp“, der in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet, hatte es tatsächlich Kritik gegeben. Rundfunkmann Manni Breuckmann nannte die Sammelaktionen bei Facebook „ein falsches Signal“, weil man Uneinsichtigen den Müll hinterherräume. „Diese Haltung kennen wir natürlich“, sagt Joachim Umbach, „aber wir wollen hier mit einem positiven Beispiel vorangehen und nicht sagen, wir lassen einfach alle liegen, weil andere schuld sind.“ Er ist zuversichtlich, dass sich auch der „RuhrCleanUp“ nach seiner Premiere gut entwickeln wird.

Organisationen und Vereine, die Interesse an dem Aktionstag haben, können sich bei Joachim Umbach melden, unter oder per Mail an