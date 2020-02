Hagen. Das Tief „Sabine“ beschäftigt in Südwestfalen die Einsatzkräfte. Zahlreiche Bäume stürzten um. Vorsicht bleibt auch am Montag geboten.

Sturm in Südwestfalen - „Sabine“ wirbelt mit Orkanstärke

Orkantief „Sabine“ sorgte auch in Südwestfalen bereits im Vorfeld für mächtig Wirbel und zahlreiche Einschränkungen.

Am Sonntag wird die A 45 bei Hagen in Richtung Frankfurt gesperrt, nachdem gegen 17.15 Uhr Bäume auf eine Lärmschutzwand krachen. Gegen 17 Uhr muss die B 229 gesperrt werden. Der Arnsberger Ortsteil Breitenbruch wird so von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Wildewiese bei Sundern und Neuhaus (Möhnesee) waren zwischenzeitlich nicht erreichbar.

Zu diesem Zeitpunkt zieht noch eine Warmfront über die Region und sorgt bereits für ordentliche Böen von 80 bis 90 Kilometer pro Stunde. Am Kahlen Asten werden zwischen 16 und 17 Uhr sogar die 100 km/h erstmals überschritten. Aber dabei dürfte es nicht geblieben sein. „Zwischen 23 Uhr am Sonntag und 2 Uhr am Montag ist die spannende Phase, wenn die Kaltfront kommt“, prognostiziert Wetterexperte Julian Pape aus Winterberg. Es werde heftige Böen bis zu 130 km/h geben, aber nur lokal begrenzt. „Im Unterschied zu Kyrill mit 18 Stunden Böen dieser Stärke, dürfte Sabine nicht so lange dauern, vielleicht drei Stunden.“

Pape rechnet auch nach Durchzug der Kaltfront am Montag und Dienstag mit stürmischem Wetter und Böen bis zu 100 km/h. In den höchsten Lagen des Sauerlands sei dann zudem mit bis zu 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen.

Kitas und Schulen

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ entscheiden viele Schulleitungen bereits am Samstag, der Empfehlung des Landesschulministeriums zu folgen, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. An manchen Schulen wird eine Notbetreuung für die Schüler eingerichtet, deren Eltern ihre Kinder nicht beaufsichtigen können. Auch viele Kindergärten und Kindertagesstätten bleiben am Montag geschlossen.

Sportveranstaltungen

Etliche Sportveranstaltungen werden am Wochenende abgesagt. Darunter die Meisterschaftsspiele in der Fußball-Oberliga und -Westfalenliga. Selbst Hallenveranstaltungen wie das für Sonntagabend in Hagen angesetzte Basketballspiel in der Pro-A-Liga zwischen Phoenix Hagen und den Uni Baskets Paderborn werden nach Rücksprache mit der Feuerwehr abgesetzt.

Auch das größte Sportevent in Südwestfalen bleibt nicht verschont. Beim Skisprung-Weltcup in Willingen wird das Sonntagsspringen abgesagt. Am Freitag hatten die Organisatoren der Veranstaltung, zu der rund 50.000 Besucher erwartet worden waren, noch gehofft, das zweite Einzelspringen am Sonntagmorgen durchführen zu können. Am Samstagabend entscheiden die Veranstalter schließlich abzusagen, nicht zuletzt zugunsten einer sicheren Abreise tausender Fans.

Verkehr

Bereits gegen Sonntagmittag staut sich der Abreiseverkehr bei Olsberg, wo die Strecken aus Willingen und Winterberg in Richtung A 46 zusammentreffen. Am frühen Nachmittag werden dann die ersten Straßen gesperrt. Unter anderem im Kreis Brilon, wo es die Landstraße 913 zwischen Thülen und Hoppecke trifft. Im Kreis Olpe stürzen auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg mehrere Bäume um. Vollsperrung.

Sauer- und Siegerland Sturm-Hotline der Bahn Über Ausfälle im öffentlichen Busverkehr informieren die Verkehrsgesellschaften aktuell auf ihren Internetseiten. Unter vrr.de und nwl-info.de sind aktuelle Meldungen der Verkehrsbetriebe abrufbar. Die Deutsche Bahn informiert unter bahn.de über Zugausfälle und hat zusätzlich eine Sturm-Hotline unter 08000 99 66 33 eingerichtet.

Die Deutsche Bahn stellt den Fern- und Nahverkehr in NRW ab dem frühen Abend ein. In Iserlohn stürzt am Abend ein Baum auf eine Oberleitung und trifft einen Zug; 15 Fahrgäste können die Waggons unverletzt verlassen. Die ersten Flüge von und nach Dortmund, Paderborn sowie Münster/Osnabrück fallen am Sonntag aus. Auch für Montag werden Starts annulliert.

