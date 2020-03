Santa Catalina ist ein kleiner Ort mit grünen Hügeln und zwei Straßen an der Pazifikküste. Von der Dorfmitte ist man schnell am Sandstrand. Normalerweise begeben sich hier Touristen zum Surfen und Tauchen ins tropische Meer. Doch was ist schon normal in Zeiten der Corona-Krise? Santa Catalina an der Südküste Panamas ist in diesen Tagen menschenleer. Bei einem Traumwetter mit Temperaturen um die 34 Grad.

Das mittelamerikanische Land hat die Grenzen geschlossen, den Flugverkehr mit Europa für 30 Tage unterbunden und eine Ausgangssperre verhängt. In dem letzten noch geöffneten Hostel in Santa Catalina halten sich noch zehn Touristen aus Europa auf. Sie sind gestrandet. Unter ihnen die Sauerländerin Katharina Sieffert.

Als Individualtouristin unterwegs

Die 26-Jährige ist alleine unterwegs. Individualtouristin, wie Reise-Experten sagen. Am Dienstag vergangener Woche stieg sie ins Flugzeug. Wollte das unbekannte Land erkunden und tauchen - ihr großes Hobby. Wenige Tage nach ihrer Ankunft wurden die Grenzen dicht gemacht. Jetzt weiß sie nicht, wie es weitergeht. Wie kommt sie zum Flughafen, an dem sich tausende Urlauber auf engem Raum aufhalten und auf eine Rückkehr ins Heimatland hoffen? Der Busverkehr ist zum Erliegen gekommen.

Telefonverbindungen brechen schnell ab

Katharina Sieffert klingt am Telefon gefasst. Die Verbindung über Whatsapp hält, auch wenn sie vorher geschrieben hatte, dass immer wieder Gespräche abrupt abbrechen: "Es gibt hier kein wirklich funktionierendes Handynetz." Die Informatikerin, die in Marsberg aufgewachsen ist und jetzt in Augsburg arbeitet, reist gerne, ist aber keine Abenteuerin, die unbedachte Risiken eingeht.

"Als ich losgeflogen bin, war das Thema Coronavirus in Mittelamerika überhaupt noch nicht präsent. Man galt hier als sicher. Und in Deutschland hieß es doch, dass es ähnlich wie bei einer Grippe ist und man sich nicht allzu große Sorgen machen muss." Später im Gespräch sagt sie: "In Anbetracht der Lage muss ich mir Fragen gefallen lassen."

Polizeibeamte auf Quads kontrollieren

Den Traumstrand in Santa Catalina dürfen die Touristen nicht mehr betreten. Polizeibeamte auf Quads kontrollieren. Einheimische machen einen großen Bogen um die Gäste aus Europa. "Was chinesische Urlauber in Deutschland vor Wochen erlebt haben, erleben wir jetzt hier."

Die zehn gestrandeten Europäer in Santa Catalina müssen weitgehend auf dem Hostel-Gelände bleiben. Ein Restaurant außerhalb hat noch geöffnet, die beiden Lebensmittelläden reichen Waren nur noch durch Fenster. "Glücklicherweise ist die Außenanlage des Hostels weitläufig", sagt Katharina Sieffert.

Kontakt zur deutschen Botschaft

Was macht man den lieben langen Tag? "In der Sonne liegen, spanisch lernen, kochen und sich Informationen zu einer möglichen Rückreise holen." Die Sauerländerin, deren Rückflug eigentlich für den 1. April geplant war, hat Kontakt zur deutschen Botschaft in Panama und hat sich wie gewünscht in eine Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eingetragen. Es ist ein Warten auf die Rückholaktion der Bundesregierung. Und ein Bangen, ob dies auch in einem abgelegenen Teil Panamas gelingt.