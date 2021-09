Erste Ergebnisse: Merz liegt klar vorn, Ziemiak nur knapp

Hagen/Sauerland. Das Schicksal zweier CDU-Top-Politiker entscheidet sich in Südwestfalen – nicht der einzige Wahlkrimi der Region. Der aktualisierte Überblick.

Die Wahllokale sind geschlossen, die Stimmen werden ausgezählt: Dass die Bundestagswahl spannend bleibt, gilt nicht nur für generell für Deutschland, sondern ganz speziell auch für Südwestfalen. Hier könnte sich das weitere Schicksal von zwei Top-CDU-Politikern im Bund entscheiden. Und hier könnten Mehrheitsverhältnisse kippen. Hier können Sie ab jetzt in unserer interaktiven Wahlgrafik den Stand der Auszählung verfolgen. Wir aktualisieren zudem diesen Artikel ständig mit Ergebnissen, Stimmen und Einschätzungen zur Wahl in unserer Region.

20.00 Uhr: NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt G. Kirchhoff zum bisherigen Ergebnis: „Es ist das erwartet komplizierte Ergebnis. Ich hoffe trotzdem auf eine schnelle Regierungsbildung. Die Herausforderungen für unser Land sind zu groß, als dass wir uns nun eine monatelange Hängepartie in Berlin leisten können. Mein Favorit ist jetzt eine Jamaika-Koalition. Ihr traue ich am ehesten zu, gleichermaßen die ökonomischen wie auch die ökologischen Herausforderungen zu meistern. Es ist gut für unser Land, dass Rot-Grün-Rot anscheinend keine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat.“

FDP-Vizechef Johannes Vogel: „Die FDP hat erstmalig in ihrer Geschichte ein zweistelliges Wahlergebnis bestätigen und sogar verbessern können. Dieser klare Wahlerfolg gibt uns großen Rückenwind. Persönlich freue ich mich vier Jahre nach dem Wiedereinzug der FDP in den Deutschen Bundestag auch über ein gutes Ergebnis im Wahlkreis. Das macht mich stolz und dankbar. Dieses Ergebnis ist eine große Motivation für mich und die Freien Demokraten, weiter konzentriert für unser Land zu arbeiten und für eine Politik, die in Jahrzehnten denkt, statt nur in Wahlperioden. Ich freue mich, dass Rot-Grün-Rot so wie es aussieht keine Mehrheit erreicht!“

19.45 Uhr: Florian Müller von der CDU, der erstmals im Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I antritt, liegt zwar nach Auszählung von etwa zwei Dritteln der Stimmen mit gut 26 Prozent deutlich vorn. Allerdings ist sein Wert deutlich schwächer als der von Vorgänger Matthias Heider, der nicht wieder angetreten ist. Derzeit liegt das Ergebnis gut 11 Prozentpunkte niedriger. Nezahat Baradari von der SPD liegt bei 29 Prozent und hat im Vergleich zu 2017 zugelegt.

19.30 Uhr:Erste Stimmen zur Wahl. Der ehemalige NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Bündnis90/Die Grünen) ist zwiegespalten: „Von unten betrachtet, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Grünen. Nach den vergangenen Wochen und Monaten allerdings nur mäßig zufrieden, weil die Erwartungen höher waren. Wir haben ein zentrales Thema, das heißt Klimaschutz. Das wird die Messlatte sein und wir müssen schauen, mit wem das am besten geht. Die größte Hürde wird hier die FDP sein. Die ist beim Klimaschutz abgesehen von der CO2-Bepreisung absolut blank und hat nichts zu bieten.“

Anja Weber, DGB-Landesvorsitzende in NRW: „Es gibt die Chance für eine progressive Politik, die sich an den Themen mehr Investitionen, eine starke öffentliche Hand und stabile Renten orientiert. Die Regierungsbildung sollte zügig erfolgen. Sozialer und ökologischer Wandel haben keine Zeit!“

Hubertus Beringmeier, Bauernpräsident Westfalen: „Wir haben mehr Gemeinsamkeiten mit der CDU als mit der SPD, das ist klar. In Zukunft werden wir aber auch mehr mit den Grünen zu tun haben. Am Ende des Tages ist es für die Landwirtschaft wichtig, einen verlässlichen Rahmen zu haben und die Chance, auf den Höfen noch etwas zu verdienen.“

Ruben Heuer, Bezirksdelegierter von Fridays for Future in Hagen: „Erfreulich ist, dass den Menschen im Land der Klimaschutz wichtiger geworden ist. Wir von Fridays for Future wünschen uns eine Regierung, die das Pariser Klimaschutzabkommen einhält. Das tut bislang keine Partei. Da muss nachgebessert werden.“

Luisa Arens, Vorsitzende der SPD in Finnentrop im Kreis Olpe: „Ich bin eine absolute Gegnerin einer großen Koalition, weil die Werte, Ansichten und Ziele der beiden Parteien nicht übereinstimmen. Ähnliches gilt vor allem im sozialen Bereich für ein Ampel-Bündnis mit der FDP. Mein absoluter Favorit wäre daher ein Bündnis Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot.

19.20 Uhr: Gut eine Stunde sind die Wahllokale geschlossen - der Auszählungsstand in der Region ist noch recht unterschiedlich, aber es gibt erste Trends: Im Hochsauerlandkreis sind schon weit mehr als ein Drittel der Stimmen ausgezählt. Friedrich Merz liegt erwartungsgemäß mit 43 Prozent klar vorn. SPD-Mann Dirk Wiese liegt bei 30,2 Prozent.

Im Märkischen Kreis II wird das Rennen enger. Auch hier ist mehr als ein Drittel der Stimmen ausgezählt. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak liegt mit 31,9 Prozent knapp vor Bettina Lugk von der SPD.

Spannung auch im Kreis Siegen-Wittgenstein: Hier sind etwa 40 Prozent der Stimmen ausgezählt: Volkmar Klein (CDU) liegt mit 33,1 Prozent knapp vor Luiza Licina-Bode mit 30,3 Prozent.

Zur Ausgangslage: Mit Laschets Schatten-Finanzminister Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak treten zwei Top-Politiker der Union in Südwestfalen in benachbarten Wahlkreisen an. Die Frage wird sein, ob sie mit unterschiedlich starkem Rückenwind nach Berlin zurückkehren. Während Merz im Hochsauerlandkreis nach allen Prognosen das Direktmandat sicher holen wird, sieht es für CDU-Generalsekretär Ziemiak schwieriger aus.

Hilft Paul Ziemiak sein Promi-Faktor?

Trotz seines Promi-Faktors und „Heimatgeruch“ als Iserlohner lag er zuletzt bei den Online-Wahlkreisprognose-Plattformen zurück im Wahlkreis Märkischer Kreis II gegenüber seiner erstmals kandidierenden und aus Brandenburg „importierten“ SPD-Mitbewerberin Bettina Lugk. Sollte er tatsächlich das Direktmandat nicht gewinnen, gilt das nach dem umstrittenen Wahlkampf, den er als Generalsekretär zu verantworten hat, als weiterer Dämpfer für die Ambitionen von Ziemiak. Auch wenn er mit Platz 6 auf der CDU-Reserveliste trotzdem in den Bundestag einziehen dürfte.

Wieviele Abgeordnete für den Hochsauerlandkreis?

Friedrich Merz, der den Wahlabend nicht in Berlin, sondern in Arnsberg verbringen wird, wird es da im Hochsauerlandkreis einfacher haben. Sollte SPD-Mitbewerber Dirk Wiese tatsächlich verlieren, muss der sich allerdings auch nicht grämen: Mit einem sicheren Platz auf der SPD-Reserveliste zieht er ohnehin in den Bundestag ein. Wiese, der schon seit 2013 im Bundestag sitzt, stellvertretender Fraktionschef ist und zudem dem einflussreichen „Seeheimer Kreis“, einem Zusammenschluss konservativer SPD’ler, als Sprecher vorsteht, gilt in Berlin als Anwärter für weitere Posten. Als wahrscheinlich gilt auf Basis der bisherigen Umfragen auch, dass mit Julius Cronenberg (FDP) ein dritter HSK-Abgeordneter über die Liste in den Bundestag einzieht. Bei der Grünen-Kandidatin Maria Tillmann ist das noch unsicher.

Hagen: SPD-Sieg oder gelingt CDU-Mann der Überraschungscoup?

Ob in anderen Wahlkreisen der Region die Favoriten die Siege einfahren, ist noch offen: In Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis I will Timo Schisanowski (SPD) seinen Genossen und langjährigen Abgeordneten René Röspel beerben, den er im parteiinternen Wettbewerb verdrängt hatte. Da auch Janosch Dahmen (Grüne) und Katrin Helling Plahr (Grüne) gute Chancen haben, über Listenplätze in den Bundestag einzuziehen, könnte der Wahlkreis künftig mit drei Abgeordneten vertreten sein. Oder gelingt auch CDU-Kandidat Christian Nienhaus ein Überraschungserfolg? Er muss auf den Direktsieg hoffen, sein Platz auf der CDU-Liste wird nicht reichen.

Ennepe-Ruhr-Kreis: Kann Ziebs doch noch den Favoriten schlagen?

Im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis gilt Axel Echeverria von der SPD als Favorit. Auch wenn er zum ersten Mal kandidiert und mit dem CDU-Mann Hartmut Ziebs, der als streitbarer Chef des Deutschen Feuerwehrverbandes Schlagzeilen gemacht hatte, einen prominenten Konkurrenten hat. Ob die Favoritenrolle aber tatsächlich zieht oder Ziebs, der auf der Reserveliste seiner Partei keinen aussichtsreichen Platz hat, doch noch der Überraschungscoup gelingt, entscheiden die Wähler. Spannend könnte noch werden, ob Anna Neumann über die FDP-Liste in den Bundestag einzieht. Ihre Platzierung bei den Liberalen könnte durchaus reichen.

Im Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I ist Florian Müller von der CDU der Favorit. Obwohl der CDU-Mann erstmals antritt. Der ebenfalls in Olpe/MK kandidierende Vize-FDP-Chef im Bund, Johannes Vogel, wird wohl über die Liste seiner Partei in den Bundestag kommen. Wenn das auch Nezahat Baradari von der SPD noch gelingt, würden hier drei Abgeordnete den Wahlkreis vertreten.

Spannender Wahlkrimi in Siegen-Wittgenstein wird erwartet

Spannung birgt dagegen der Wahlverlauf in Siegen-Wittgenstein. Volkmar Klein von der CDU hat den Wahlkreis seit 2009 drei Mal direkt gewonnen. Nun aber scheint ihm die SPD-Kandidatin Luiza Licina-Bode gefährlich zu werden. Das sagen jedenfalls Online-Prognose-Plattformen wie election.de. Die 48-Jährige stammt aus einem Arbeiterhaushalt in Bad Berleburg, die Eltern waren aus Montenegro eingewandert. Licina-Bode, die sich in einer parteiinternen Kampfabstimmung die Kandidatur der SPD gesichert hatte, hat sich über Haupt- und Realschule bis zu Abitur und Jura-Studium hochgearbeitet.

Sie und auch Volkmar Klein hätten aber auch bei einer Niederlage noch Chancen, über die Parteien-Liste in den Bundestag zu kommen. Gleiches gilt auch für Laura Kraft von den Grünen. Mit zwei bis drei Abgeordneten kann Siegen-Wittgenstein also rechnen.

