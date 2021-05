Polizei Schrott! Polizei stoppt bulgarisches Kleinbus-Gespann an A45

Lüdenscheid. Die Polizei hat an der A45 bei Lüdenscheid einen Kleinbus gestoppt. Er entpuppte sich als rollender Schrotthaufen - mit neun Menschen an Bord.

Wegen „ohrenbetäubenden Lärms“ hat die Polizei im Märkischen Kreis an der Autobahn A45 bei Lüdenscheid einen bulgarischen Kleinbus gestoppt. Für den Fahrer und acht Fahrgäste war die Fahrt gen Heimat damit beendet, teilte die Polizei mit: Denn der Fiat hörte sich nicht nur schlimm an, er war auch in verkehrsgefährdendem Zustand.

„Das Gespann entpuppte sich als fahrender Schrotthaufen“, berichtete am Donnerstag die Polizei. In dem Fiat vom Typ Ducato waren insgesamt neun Menschen, zudem zog er einen Autoanhänger mit einem aufgeladenen 3er BMW, berichtete ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Polizei fiel der Fiat auf, als er an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Mitte vom Gelände einer Tankstelle fuhr und wieder auf die Autobahn einbiegen wollte.

Schrott-Kleinbus: Katalysator war angebohrt - weil er verstopft war

Dass der Fiat derart lärmte, lag an einem daumendicken Loch im Auspuff: „Der Katalysator war durch Abgasrückstände verstopft“, erklärte der Polizeisprecher: „Damit der Motor nicht dauernd ausgeht, war offenbar das Loch in den Kat gebohrt worden.“ Abgase reinigte der Kat so natürlich nicht mehr...

„Die Mängelliste war fast endlos“, stellte ein Sachverständiger fest, der den Fiat im Auftrag der Kreispolizei begutachtete. Die Handbremse des Fiats und die Auflaufbremse des mit seiner Ladung weit mehr als eine Tonne wiegenden Anhängers waren ohne Funktion, berichtete die Polizei. Fünf der acht Passagiere in dem Kleinbus konnten sich nicht anschnallen, weil es gar keine Sicherheitsgurte für sie gab; die Sitze seien zudem „unsachgemäß zusammen geschweißt worden und drohten abzubrechen.“

Letztlich drohte der Kleinbus jederzeit in Flammen laut Polizei aufzugehen. Grund: Im Tank war ein Leck, durch den Dieselkraftstoff auf den heißen Auspuff tropfte, teilte die Polizei mit.

Polizei zog Auto und Anhänger aus dem Verkehr

Wie viele Hunderttausend Kilometer der Fiat bereits auf dem Tacho hatte, konnte die Polizei nicht mitteilen. Es dürften aber kaum noch welche hinzukommen: Kleinbus und Autoanhänger wurden von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, auch weil die Achsen des Anhängers Risse aufwiesen, berichtete die Polizei.

Der Fahrer des Schrott-Fiats musste 210 Euro „Sicherheitsleistung“ zahlen, „um die Kosten des Bußgeldverfahrens zu sichern“, erklärte die Polizei. Die Halter des Kleinbusses und des Anhängers kommen laut Polizei ebenfalls „nicht ungeschoren davon“. Ihnen werde in Bulgarien ein Bußgeldbescheid über jeweils 165 Euro zugestellt. Inwieweit das Auto und der Anhänger tatsächlich auf dem Schrott landen werden, konnte der Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen - die Halter hätten wohl die Möglichkeit, die genannten Schäden zu reparieren.

An Bord des Fiats waren laut Polizei vermutlich Saisonarbeiter, die auf dem Weg in ihre Heimat in Bulgarien waren, sagte der Polizeisprecher. Sie hatten noch mehr als 2000 Kilometer Fahrtstrecke vor sich und wurden laut Polizei von Verwandten abgeholt. Laut Polizei habe der Sachverständige nach der Überprüfung kommentiert, ihn wundere, „dass die Leute überhaupt noch bis hierhin gekommen sind.“ (dae)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland