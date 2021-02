Schutz für die Altenheime: Hört auf die Praktiker!

Das reicht nicht. Für die Altenheime in NRW braucht es eine Langfrist-Strategie, denn Corona wird uns noch über Jahre beschäftigen.

Keine Fehler gemacht, ein laxer Verweis, dass man natürlich Regeln dem aktuellen Infektionsgeschehen anpasse. Was das NRW-Gesundheitsministerium sagt, ist eindeutig zu wenig, angesichts von mehr als 5000 Corona-Toten in nordrhein-westfälischen Alten- und Pflegeheimen.

Ja, es ist richtig, was Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und auch Ministerpräsident Armin Laschet immer wieder gesagt haben: Es darf nicht wieder eine Abschottung von Pflegeheimen geben, wie in der ersten Welle der Pandemie. Wenn wir alte Menschen, insbesondere auf Demenzstationen, von den vertrauten Angehörigen abkoppeln, mag man das Coronavirus zwar außen vorhalten, aber die Folgeschäden durch Vereinsamung können genauso schlimm wüten wie das Virus selbst.

Insofern mögen die beschlossenen Maßnahmen wie umfangreiche Tests aktuell die beste Maßnahme sein. Aber daneben hätte es schon längst eine Strategie gebraucht, um neben der aktuellen Krisen-Bewältigung langfristig die Bewohner der Pflegeeinrichtungen abzusichern. Corona wird noch Jahre zu unserem Leben gehören, die nächste Pandemie wird in einer globalisierten Welt ganz sicher kommen. Das kann man nicht in einem dauernde Krisenmodus bewältigen. Daher: Hört auf die Praktiker.

Was der Caritasverband Arnsberg-Sundern schon jetzt entwickelt hat in Sachen Laumruft-Filterung gehört ganz nach oben auf die Tagesordnung im Ministerium. Ebenso wie der Appell der Pflegewissenschaftlerin Margareta Halek. Jeder Euro, den wir jetzt in gut qualifiziertes und gut bezahltes Pflegepersonal stecken, wird „Peanuts“ sein im Gegensatz zu den Folgekosten der nächsten Pandemie.