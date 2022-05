Mutmaßlicher Tornado: Schneise der Verwüstung in Lippstadt

20.05.2022, Nordrhein-Westfalen, Paderborn: Eine Frau schaufelt Ziegel vom abgedecken Dach eines Hauses in eine Mülltonne. Ein Unwetter hat auch in Paderborn große Schäden angerichtet. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Lippstadt/Hagen. Ein Tornado ist offenbar am Freitagnachmittag über Lippstadt im Kreis Soest gezogen. Laut Feuerwehr wurden zahlreiche Dächer abgedeckt.

Die Wetterexperten hatten genau davor gewarnt: Offenbar ist es in der Region tatsächlich zu mindestens einem Tornado gekommen. Er traf Lippstadt im Kreis Soest und richtete „schwere Schäden“ an, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Dies betreffe das gesamte Stadtgebiet sowie die Ortsteile. Auch das 30 Kilometer entfernte Paderborn meldete große Schäden und „nach ersten Erkenntnissen mehrere Verletzte“, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend.

Unser Reporter Benedikt Schülter ist am Abend in der Innenstadt von Lippstadt unterwegs. Er berichtet von einer Schneise der Verwüstung, die sich durch die Innenstadt zieht. „In einer Bäckerei und einer Bank sind die Schaufenster von dem Wind eingedrückt worden. Mit haben Augenzeugen erzählt, dass die Menschen in Panik geflohen sind.“ Auf dem Rathausplatz wurde ein riesiger Baum entwurzelt, Dächer wurde abgedeckt, Dachziegel liegen herum, Autos wurden zerstört.

So groß die Zerstörung an vielen Orten ist, so überraschend sei ein anderes Bild, beschreibt unser Reporter: „In einer Straße herrscht Chaos und wenn man in die nächste Straße abbiegt, sieht es aus, als sei nichts passiert.“ Aktuell (Stand: 19 Uhr) ist die Wetterlage ruhig, es regnet nicht mal mehr. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk haben damit begonnen aufzuräumen.

Von Toten oder Verletzten sei ihm nichts bekannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Lippstadter Freizeitbad Cabrioli seien etwa 120 Badegäste eingeschlossen, weil umgestürzte Bäume den Eingang blockierten, sagte der Sprecher. Im Ortsteil Hellinghausen sei durch den Sturm die Spitze einer Kirche heruntergestürzt. Etwa 200 bis 300 Kräfte der Feuerwehr seien im Einsatz. Die Lippstadter Feuerwehr werde dabei von Kräften mehrerer Nachbarorte unterstützt.

Der Einsatzstab im Soester Rettungszentrum ziehe Kräfte aus der Region in Lippstadt zusammen, hieß es in einer Mitteilung. Es gehe zunächst darum, einen Überblick über die Schäden zu bekommen.

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt kam es derweil zu keinerlei Störungen. „Gottlob ist am Flughafen nichts passiert. Der Flughafenverkehr war bislang nicht beeinträchtigt. Wir hatten lediglich eine Unwetterwarnung“, sagte Matthias Hack, Sprecher des Flughafens, am frühen Abend.

In Paderborn sah es ähnlich aus wie in Lippstadt: abgedeckte Dächer, entwurzelte Bäumen, zerstörte Autos. „Hier ist gerade Chaos“, sagte eine Polizeisprecherin.

