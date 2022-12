Schwerer Unfall: Auto fliegt – und stürzt sechs Meter tief

Unfall in Lippstadt: Der Wagen stürzte sechs Meter in die Tiefe.

Lippstadt. Schwerer Alleinunfall in Lippstadt: In einer Baustelle ist an Heiligabend ein Auto über einen Wall gerast und dann in die Tiefe gestürzt.

Ein vollbesetzter SUV ist an Heiligabend in Lippstadt beinahe in die Lippe gestürzt. Der Fahrer (39) war auf der B55/Berliner Straße wohl zu schnell unterwegs, vermutet die Polizei. Alle vier Insassen kamen verletzt ins Krankenhaus.

In der Baustelle Lippebrücke verlor der Lippstädter die Kontrolle über seinen Ford Kuga, geriet auf einen Erdwall und wurde über eine 1,5 Meter hohe Betonwand katapultiert. Dahinter stürzte das Fahrzeug knapp sechs Meter in die Tiefe. Der Wagen überschlug sich in der Luft und blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen.

Unfall in Lippstadt – Zerstörter SUV mit Kran geborgen

Alle vier Mitfahrenden konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Der komplett zerstörte Ford wurde mit einem Kran zurück auf die Brücke gewuchtet.

Schon bei der Unfallaufnahme habe der Fahrer deutlich nach Alkohol gerochen, schreibt die Polizei. Es folgte eine Blutprobe – das Ergebnis steht noch aus.

