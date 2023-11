Editorial Schwerpunkt zum Thema Angst: Aussprechen, was uns bewegt

„Was uns Angst macht“ – so lautet das Schwerpunkt-Thema unserer Redaktionen im November. Chefredakteur Jost Lübben zu den Hintergründen.

Manchmal geht die Entwicklung in der Welt über unsere Vorstellungen weit hinaus. Seit 2017 erarbeitet eine jährlich wechselnde Arbeitsgruppe von Journalistinnen und Journalisten dieser Redaktion im Frühjahr ein Thema, das nach gründlicher Vorbereitung im Herbst zu einem Schwerpunkt für alle unsere Redaktionen wird. Dabei ist stets die Frage handlungsleitend, was die Menschen in unserer Region ganz besonders bewegt.

Für das aktuelle Team des sogenannten Zukunftslabors war schnell klar, dass es 2023 unter dem Eindruck zum Beispiel der Klima-Krise und des russischen Überfalls auf die Ukraine um den Oberbegriff „Angst“ gehen sollte. Dass die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober mit einer unvorstellbaren Brutalität unschuldige Menschen in Israel überfallen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Das macht Angst. Gerade jetzt aber zählt umso mehr, darüber nicht zu schweigen, sondern auszusprechen, was uns bewegt. Vor allem: Wie sehen Lösungsmöglichkeiten aus, wer kann helfen und von wem können wir lernen?

Im ganzen Monat November werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Ihrer Zeitung zahlreichen Beiträge finden, die Wege aus der Angst aufzeigen. Immer kommen auch Expertinnen und Experten zu Wort, die Rat wissen und Hilfestellung geben. Denn zu den schönsten Erfahrungen gehört es zu spüren, dass in schwierigen Situationen andere Menschen für uns da sind.

