Serie über Mutmacher: WESTFALENPOST gewinnt Zeitungspreis

Hagen. Die WP ist beim Zeitungswettbewerb „European Newspaper Award“ ausgezeichnet worden. Die Mutmacher-Serie überzeugte die internationale Jury.

Auszeichnung für die WESTFALENPOST: Beim „European Newspaper Award“, der als größter Zeitungswettbewerb in Europa gilt, gewann diese Zeitung den „Award of excellence“ in der Kategorie „Innovation Print“ und „New Concepts“. Von einer internationalen Jury ausgezeichnet wurde die Serie „Mutmacher. Menschen, die niemals aufgeben“, die im vergangenen Jahr sowohl im Titel als auch in den Lokalredaktionen der WP erschienen ist. Insgesamt bewarben sich 164 Zeitungen aus 25 Ländern mit 4000 Einreichungen in den unterschiedlichen Kategorien.

European Newspaper Award: 55 Porträts über Menschen, die nicht aufgeben

Die „Mutmacher“-Serie bestand aus 55 außergewöhnlichen Porträts über Vorbilder aus der gesamten Region. Menschen, die ein besonderer Mut auszeichnet und deren Kraft bisweilen atemberaubend ist: Der frühere Chef einer Rocker-Gang, der nach einer langen kriminellen Karriere im Gefängnis auf seinen Sohn trifft, der dort ebenfalls einsitzt. Der Vater ändert sein Leben und ist heute als Sozialarbeiter an Schulen tätig. Oder der Mediziner aus Bad Berleburg, der sich trotz eines Hauptschulabschlusses gegen alle Widerstände seinen Traumberuf erarbeitet und nun als Hausarzt arbeitet. Oder die junge Frau aus Wenden, die durch eine Krebserkrankung ein Bein verliert und heute Extremsportlerin ist.

Titelseite zum Start der Serie „Mutmacher“: 55 Porträts über Menschen, die nicht aufgeben. Foto: NN / nn

Die Serie war das Ergebnis des „WP-Zukunftslabors 2019“. Das Zukunftslabor ist eine jährlich wiederkehrende Einrichtung, bei der sich bis zu fünf Reporterinnen und Reporter aus unterschiedlichen Redaktionen eine Woche lang aus dem redaktionellen Alltag lösen und sich in Cafés oder Co-Workingspaces auf die Suche nach Themen machen. Sie hören den Menschen zu und entwickeln so journalistische Formate. Carmen Thomaschewski (Redaktion Schwelm), Verena Hallermann (Olpe), Jürgen Overkott (Balve) und Klaus Görzel (Wetter) konzipierten so die Serie und trugen die Idee zur Umsetzung in die Redaktionen.

Nach „Tag der Arbeit“ und „Weltretter-Serie“: Dritte Auszeichnung in Serie

Die Auszeichnung ist die dritte in Serie beim jährlichen Zeitungsaward. Vor zwei Jahren erhielt die Aufbereitung zum „Tag der Arbeit“ einen Preis, ein Jahr später war es die Nachhaltigkeitsserie „Bin eben kurz die Welt retten“, die ebenfalls im Zusammenspiel zwischen Titel- und Lokalredaktionen prämiert wurde.