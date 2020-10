Nur zehn Minuten für ein erstes Kennenlernen, austesten, ob die Chemie stimmt – dann trifft man den nächsten Kandidaten. Beim Speeddating suchen Menschen normalerweise Partner fürs Leben, inzwischen nutzen auch Unternehmen die Methode. Auf der Suche nach Auszubildenden.

Denn noch mehr als schon in den Vorjahren gehen zum Ausbildungsstart viele Betriebe leer aus: Zahlreiche Stellen bleiben unbesetzt, weil Bewerber fehlen. Betriebe versuchen deshalb, neue Wege zu gehen. Sie stellen sich digitaler auf, präsentieren sich im Internet, auf sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Youtube. Doch trotz aller Bemühungen blieb der Erfolg in diesem Jahr oftmals aus. Der Zugang zur Jugend sei schwieriger denn je, auch wegen Corona, lautet die einhellige Meinung bei den Industrie- und Handelskammern (IHK) der Region.

Wenig Resonanz auf digitale Formate

Die Zahl der Ausbildungsstellen ist in 2020 insgesamt etwas zurückgegangen, aber auch die Zahl der Bewerber. Im Schnitt bleibt ein unausgewogenes Verhältnis: Laut der Agentur für Arbeit gab es in ganz Südwestfalen fast 1,5 Stellen je Bewerber, in einzelnen Regionen sogar mehr. Das war zumindest der Stand Ende August. Und viele der Stellen bleiben unbesetzt.

Stolze 600 Ausbildungsplätze waren bis vor wenigen Tagen noch im Bezirk der SIHK Hagen verfügbar, mehr als 100 Betriebe stellten sich und die freien Ausbildungsberufe bis Donnerstag beim Azubi-Speeddating vor. Doch die Resonanz blieb überschaubar. „Es wurden beim Speeddating insgesamt nur knapp 200 Gespräche mit Jugendlichen geführt“, sagt Peter Frese, Ausbildungsleiter bei der Südwestfälischen IHK zu Hagen. Man habe sich durchaus mehr erhofft.

Wegen Corona fand das Speeddating dieses Jahr nur in digitaler Form statt. So wie nahezu alle Angebote zur Berufsorientierung. Statt eines persönlichen Treffens gab es Telefonate, Gespräche über Video und digitale Messen, bei denen sich Firmen online vorstellten, ähnlich wie auch auf den eigenen Unternehmenswebseiten. Viele Jugendliche hätten nur wenig oder keine Unterstützung bei ihrer beruflichen Orientierung gehabt. Und die Online-Formate seien nur ein mäßiger Ersatz, so Frese.

„Man spricht von der jungen Generation als ,Digital Natives’, weil sie mit der Technik aufgewachsen ist – aber genau daran scheitert es oft“, sagt er. Anscheinend würden Smartphones und Tablets aber vor allem für das Freizeitvergnügen genutzt und weniger für Offizielles wie das Thema Ausbildung. Das sei jedenfalls sein Eindruck. Auf sozialen Medien wie Facebook und Instagram seien die Kammern und Unternehmen zwar größtenteils vertreten und versuchten, Verbindungen zur Jugend herzustellen – von der würden sie aber nach wie vor selten abonniert, also nicht genügend Jugendliche besuchten die Seiten und Kanäle. „Wir sind davon überzeugt, dass das Angebot gut ist, aber es bleibt schwer, die jungen Leute zu erreichen.“

Obwohl man die Jugendlichen bewusst über soziale Kanäle anspreche, bewege sich nicht viel, so auch der Eindruck bei den Industrie- und Handelskammern Siegen und Arnsberg. Das liege aber durchaus auch daran, dass viele Betriebe noch immer zurückhaltend bei der Nutzung verschiedener Plattformen im Internet seien. Und weil Schulen wegen Corona lange geschlossen waren und Praktika sowie Ausbildungsmessen in der bekannten Form ausfielen, fehlte den Schulabgängern in diesem Jahr mehr denn je die berufliche Orientierung. Ebenso wie Ansprechpartner, die sie normalerweise auf die entsprechenden Seiten im Internet verwiesen, so Bernd Wieneke von der Ausbildungsberatung der IHK Arnsberg.

Große Verunsicherung trotz guter Perspektiven

„Man muss heutzutage keine Unternehmen mehr dazu überreden, Stellen zu schaffen, sondern vielmehr nach den Bewerbern dafür suchen“, sagt Wieneke. Rund zehn Prozent weniger Ausbildungsverträge als noch vergangenes Jahr seien im Bezirk Arnsberg abgeschlossen worden, gleichzeitig gebe es noch viele freie Stellen. Und das, obwohl die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt für viele Auszubildende langfristig gesehen besser seien als für Abgänger von Hochschulen. Die Unternehmen wüssten um ihren Personalbedarf „und gucken sich sehr genau an, in wen sie investieren“. Nach einem theoretischen Studium ohne Praxiserfahrung habe man es auf dem freien Markt oft deutlich schwerer.

Trotzdem sei die Zahl der Schüler dieses Jahr gestiegen, die in die gymnasiale Oberstufe wechselten, sagt Klaus Fenster, Geschäftsführer der IHK Siegen. Das liege sicherlich auch an Corona, ist er sicher. Denn die Verunsicherung bei den jungen Leuten habe zugenommen, sie bangten um ihre Perspektiven, sähen, dass es der Wirtschaft nicht gut gehe. Auch die Vermittlungsversuche „in letzter Minute“ seien gescheitert: Im Internet stellte die IHK Siegen 350 Stellen vor, die nach dem 1. August noch frei waren – es kam aber nur zu 115 Gesprächen. Und das ohne weiteren Erfolg. Denn Verträge seien bislang kaum abgeschlossen worden, sagt Fenster.

„Wo soll man noch mehr Werbung machen?“

Doch was sagen die Unternehmen selbst zur Lage? Über Alternativen zum klassischen Anschreiben soll auch versucht werden, den Bewerbern bessere Chancen einzuräumen. Denn wer im ersten persönlichen Gespräch überzeugt, kann dadurch andere Defizite, wie eine schlechte Zeugnisnote, wettmachen, so die Idee. Doch am Ende reiche das oft nicht aus, sagt Clarissa Schliwa. Sie arbeitet im IT-Systemhaus WKN Datentechnik in Balve, das beim Azubi-Speeddating teilnahm. Einen potenziellen Kandidaten für die Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker fanden sie dabei jedoch nicht, „obwohl wir wohl eine höhere Resonanz hatten als viele andere Unternehmen“, sagt Schliwa. Am Ende scheiterte es eben an fehlenden Fachkompetenzen. Passende Leute zu finden, sei schwierig. „Ich frage mich: Wo soll man noch mehr Werbung machen?“

Doch womöglich liege es nicht an den Kanälen, über die man Stellen anbiete, sondern an der Art und Weise, vermutet Schliwa. „Vielleicht müssen auch die Stellenausschreibungen spannender werden, damit man die Jugendlichen mehr abholt, das Ganze einladender gestaltet. Vieles ist doch noch etwas altmodisch.“ Doch das zu beurteilen, sei schwierig, sagt sie.

Der Trend zum Studium sei ungebrochen, schlussfolgert Peter Frese von der SIHK. Am meisten litten die industriestarken Regionen unter der Entwicklung. Die Schulabgängerzahlen sänken, der Fachkräftemangel sei spürbar und nur wenige junge Leute bestrebt, eine Ausbildung zu machen. Das zu ändern, sei eine große Herausforderung.

>> HINTERGRUND: Viele Ausbildungsplätze leer