Eine Spezialeinheit der Feuerwehr Dortmund ist Freitagvormittag in die Silberstraße ausgerückt. Dort war ein Brief mit möglicherweise giftigem Pulver geöffnet worden.

ABC-Alarm Spezialeinheit sichert verdächtigen Brief in Dortmunder City

Dortmund. Die Feuerwehr Dortmund muss Freitag einen Brief mit weißem Pulver untersuchen. Schnell gibt sie Entwarnung: keine Gefahr. Die Polizei ermittelt.

Polizei und Feuerwehr sind Freitagvormittag zur Siberstraße in der Dortmunder Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben der Polizei habe jemand in der Geschäftsstelle einer Zeitungsredaktion einen Brief mit weißem Pulver geöffnet und ABC-Alarm ausgelöst.

Da es sich um möglicherweise giftiges Pulver hätte handeln können, war die Feuerwehr mit einer Spezialeinheit vor Ort. Die Polizei sicherte den unmittelbaren "Gefahrenbereich", das gesamte Gebäude musste nicht geräumt werden.

Verdächtiger Brief in Dortmund wird von der Polizei untersucht

Schnell gab die Feuerwehr jedoch Entwarnung: Das Pulver sei nicht akut gefährlich. Die Spezialeinheit packte den Brief samt Inhalt in eine Folie und zusätzlich in eine spezielle Transportbox. Auf diese Weise zweifach gesichert übergab sie den Brief an die Polizei. Diese lässt ihn nun kriminaltechnisch untersuchen, um den Absender zu ermitteln.

Für die Polizei begann der Einsatz gegen kurz vor zehn Uhr und war um ungefähr 11.15 Uhr beendet. Die Feuerwehr war noch früher wieder weg. Ihr Einsatz, den Feuerwehrsprecher André Lüddecke als "unspektakulär" bezeichnet, war nach einer halben Stunde beendet. (red)

