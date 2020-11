St. Martins Mantel und die Erfindung der Nächstenliebe

Die Legende von der Mantelteilung gehört zu den schönsten Erzählungen des Christentums. Denn sie beschreibt das Neue an dieser seinerzeit jungen Religion. Die Antike kennt keine Nächstenliebe, organisierte Wohltätigkeit ist die Ausnahme. Sich um Schwächere zu kümmern, tätige Caritas, das ist eine Erfindung der Christen.



Der historische Martin von Tours lebt an einer Zeitenwende, dem Ende des römischen Imperiums, in dem sich das Christentum allmählich durchsetzt. Dass St. Martin heute einer der bekanntesten und beliebtesten Heiligen ist, der auch bei Protestanten und Muslimen geschätzt wird, hat mehrere Gründe. Hauptsächlich liegt es daran, dass Martin so nahbar ist.

Der historische Martin von Tours

Wir wissen relativ viel über den historischen Martin von Tours, der nicht den Märtyrertod erleidet, sondern am 8. November 397 nach einem ausgefüllten Leben im damals gesegneten Alter von 81 Jahren stirbt. Viele biographische Spuren lassen sich für Deutschland nachweisen, Martin wird in Worms zum Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, besucht mehrfach Trier und wird als römischer Soldat in der Eifel und am Niederrhein stationiert. Die Spurensuche zum Erbe von St. Martin führt zu überraschenden Erkenntnissen. Vieles, was wir als uralte Tradition ansehen, stammt in Wahrheit erst aus dem 20. Jahrhundert. Und zahlreiche Begriffe, die uns heute selbstverständlich sind, gehen auf St. Martin zurück, zum Beispiel Kaplan und Kapelle.







Martinus wird um 316/317 als Sohn eines römischen Militärtribuns im heutigen Ungarn geboren. Als Offizierssohn ist er gesetzlich zum Militärdienst verpflichtet. Er wird in die Leibwache Kaiser Konstantins II. in Mailand abgeordnet und kommt mit dem christlichen Glauben in Berührung. Vor einer Schlacht in der Nähe des heutigen Worms verweigert Martinus die Teilnahme mit dem Hinweis, er sei von nun an nicht mehr Miles Caesaris, ein Soldat des Kaisers, sondern Miles Christi, ein Soldat Christi. Die erbetene Entlassung aus dem Militär wird ihm aber erst 356 gewährt, nachdem er die vorgeschriebenen 25 Jahre Dienst absolviert hat.

Der erste Mönch des Abendlandes

Martin ist jetzt 40, er wird Einsiedler, bekehrt seine Mutter in Pannonien und reist dann wieder nach Gallien, wo er 361 das erste Kloster des Abendlandes in Ligugé errichtet. Mit Liborius, dem Bischof von Le Mans, verbindet ihn eine lebenslange Freundschaft. Der bescheidene Mönch wird zum Bindeglied zwischen Rom und dem Reich der Franken. Nachdem er am 4. Juli 372 zum Bischof von Tours geweiht wird, lebt er lieber in den Holzhütten vor der Stadtmauer als bequem in der Stadt. Sein Glaubensbeispiel und sein persönliches Verhalten machen ihn schnell weithin bekannt. Martin von Tours ist nicht nur der Begründer des abendländischen Mönchtums, sondern auch einer der erfolgreichsten frühen Missionare.







Ab 334 ist Martinus in der Reiterei der kaiserlichen Garde in Amiens stationiert. An einem Tag im Winter begegnet ihm am Stadttor ein armer Mann. Außer seinen Waffen und seinem Manteltuch trägt Martin nichts bei sich. Er teilt das Manteltuch mit dem Schwert und gibt eine Hälfte dem Bettler. In der folgenden Nacht sei ihm dann im Traum Christus erschienen, bekleidet mit dem Mantelstück, das der Soldat dem Bettler gegeben hatte; „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“

Der Mantel reist immer mit

Martin wird zur wichtigsten Legitimationsfigur für die Herrschaft des fränkisch-merowingischen Königshauses. Chlodwig erhebt ihn zum Nationalheiligen. Bis heute ist er der Schutzpatron Frankreichs. Martins Mantel (lat.: cappa) bildet seit der Merowingerzeit die Reichsreliquie der fränkischen Herrscher, die damals noch Reisekönige sind. Die Cappa wird auf allen Feldzügen mitgeführt und reist mit dem Hof von Aufenthaltsort zu Aufenthaltsort. Aufbewahrt wird sie meistens in einem kleinen Abstellraum, der auch für Andachten oder Gebete dienen kann. Diese Kammer wird nach ihrem kostbaren Inhalt bald als Kapelle bezeichnet. Der Mantel wird rund um die Uhr von Geistlichen bewacht, die im Unterschied zu den Königen lesen und schreiben können. Deshalb fungieren sie auch als Schreiber für das Königshaus. Man nennt sie nach dem Mantel Capellane, daraus wird der heutige Kaplan; und die königliche Kanzlei nennt man Hofkapelle. So wirkt St. Martins Mantel bis in den heutigen Sprachgebrauch fort.









Der Martinstag am 11. November ist nicht der Todestag des Heiligen, sondern der Tag seiner Beisetzung. Martins Rückführung vom Todesort Candes nach Tours dauert drei Tage und erfolgt per Schiff auf der Loire. Dazu werden Berichte überliefert, dass die Bevölkerung in großer Zahl das Flussufer mit Fackeln und Laternen gesäumt hätte, der Ursprung der heutigen Laternenumzüge. Gänse-Legenden gibt es allerdings erst seit dem 16. Jahrhundert. Sie sollen das bereits praktizierte Brauchtum im Nachhinein erklären. Denn im November endet das bäuerliche Wirtschaftsjahr, Pachten werden bezahlt, neue Verträge geschlossen, und es beginnt die vorweihnachtliche Fastenzeit, vor der noch einmal ordentlich geschlemmt wird. Das Vieh, dass man nicht über den Winter füttern kann, wird jetzt geschlachtet. Schon früh verknüpft man diese Feiern mit dem Martinstag. Die St. Martins-Umzüge in ihrer heutigen Form sind an Rhein, Maas und im Eifelvorland erst um 1900 aufgekommen. Der rheinische Martinsbrauch ist immaterielles Kulturerbe NRW.

Martinskirchen sind meist sehr alte Kirchen

Da Martin der Hausheilige der fränkischen Könige ist, sind Martinskirchen in der Regel sehr alt. So kann man von einem Martinspatrozinium auf eine frühe Gründung der Gemeinde schließen, selbst wenn der heutige Kirchenbau jünger ist. Meist waren die Martinskirchen Mutterkirchen. Besonders in Gebieten, die ab dem 8. Jahrhundert vom Bistum Mainz aus missioniert und kirchlich verwaltet werden, ist das Martinspatrozinium verbreitet. Das kann man im Siegerland und Wittgensteiner Land gut erkennen. Wie Perlen an einer Schnur reihen sich dort die (heute evangelischen) Martinskirchen in Siegen, Netphen, Wilnsdorf, Raumland und Feudingen. Feudingen ist die Urpfarrei des Oberen Lahntals, Raumland die Urpfarrei des Edertals. Siegen und Olsberg-Bigge sind noch älter, die Martinikirche Siegen wird bereits Mitte des 8. Jahrhunderts gegründet; St. Martinus Bigge geht auf eine ehemalige Königshofkapelle zurück.