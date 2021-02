Schwerte: Stadtweiter Stromausfall nach Brand in Umspannwerk

Symbolbild. In Schwerte ist fast in der gesamten Stadt der Strom ausgefallen.

Schwerte. Ein Brand in einem Umspannwerk hat am Mittwoch in ganz Schwerte zu einem Stromausfall geführt. Auch das Handynetz brach zusammen.

Ein stadtweiter Stromausfall in Schwerte hat am Mittwoch für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ursache sei offensichtlich ein Brand in einem Umspannwerk am Morgen gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehrleitstelle des Kreises Unna teilte gegen 14 Uhr auf Anfrage mit, dass das Feuer in dem Umspannwerk an der Hagener Straße gelöscht sei. Allerdings habe der Schaden selbst noch nicht begutachtet werden können. Zur weiteren Dauer des Stromausfall konnte man keine Angaben machen, man gehe aber noch von weiteren Stunden aus.

Ursache für den Vorfall sei wohl ein technisches Problem gewesen, hieß es in der Kreis-Leitstelle. Bei einem Schaltvorgang sei es gegen 9.45 Uhr zu einem Kabelbrand in dem Umspannwerk gekommen. Nach Angaben der Polizei gebe es keine Hinweise auf eine andere Ursache.

Polizei mit verstärkter Präsenz in Schwerte

Im gesamten Stadtgebiet seien Haushalte und auch zahlreiche Ampeln ohne Strom, teilten die Stadtwerke Schwerte mit: „Alle Experten sind im Einsatz, um die Versorgung schnellstmöglich wiederherzustellen“.

Die Polizei gab bekannt, an großen Kreuzungen würde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. Zudem sei man verstärkt im Stadtgebiet präsent, sagte eine Sprecherin.

Marienkrankenhaus im Notstrombetrieb

Das Marienkrankenhaus in Schwerte habe nach Informationen des WDR auf Notstrombetrieb umgestellt, hieß es. Supermärkte und Tankstellen, die ohne Strom seien, hätten den Betrieb bis auf Weiteres geschlossen.

Die Polizei bestätigte, dass auch das Handynetz vor Ort zusammengebrochen sei. Die Notrufnummern 110 und 112 seien nicht gestört, könnte aber von Schwerte aus je nach Telefonanbieter und Festnetz-Technik nicht angerufen werden können. Auch Stadtverwaltung, Stadtwerke und Feuerwehr Schwerte waren von außen telefonisch zeitweise nicht zu erreichen. Die Polizei appellierte per Twitter an die Bürger, die Notrufe frei zu halten. Schwerte hat knapp 50.000 Einwohner.

