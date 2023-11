Stahlkonzern Outokumpu schließt Werk in Dahlerbrück

Dahlerbrück Der finnische Stahlkonzern will Standorte in Deutschland schließen. Bis Ende 2024 soll Werk für Edelstahlbänder bei Hagen noch laufen

Der finnische Stahlkonzern Outokumpu plant, Standorte in Deutschland zu schließen. Betroffen ist ein Werk in Dahlerbrück im Märkischen Kreis, wo sehr dünne Präzisionsbänder aus Edelstahl hergestellt werden, die beispielsweise für die Produktion von Rasierklingen verwendet werden. Der Konzern teilte am Dienstag mit, dass eine Schließung des Standortes frühestens Ende 2024 anstehe und dann erst eine Verlagerung nach Dillenburg in Hessen erfolgen solle. Geschlossen werden soll demnach auch das Coil-Service-Center in Hockenheim. Insgesamt seien 200 Arbeitsplätze betroffen. Sozialplanverhandlungen mit den Betriebsräten würden umgehend aufgenommen: Outokumpu werde für die betroffenen Belegschaften nach Jobs innerhalb und außerhalb des Konzerns suchen.

Konzentration auf Dillenburg

Die geplanten Schließungen begründet der Konzern in einer Mitteilung so: „Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Advanced Materials und wollen diese Position weiter festigen. Die Bündelung des Expertenwissens, des Produktportfolios und der Betriebsabläufe unter einem Dach in Dillenburg soll es uns ermöglichen, unser Produktportfolio zu erweitern und den Standort neben unseren Werken in Schweden als zentralen Wertschöpfungsfaktor innerhalb unseres Geschäftsbereichs Advanced Materials neu zu positionieren. Nach der möglichen Verlagerung wäre der Standort Dillenburg in der Lage, das gesamte Spektrum unserer Advanced Materials-Produkte anzubieten, von einer breiten Palette an Standard- und Spezial-Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Oberflächengüten bis hin zu dünnsten Präzisionsbändern“, sagt Thomas Anstots, Präsident des Geschäftsbereichs Advanced Materials. Mit den geplanten Maßnahmen sollen jährlich wiederkehrend rund 15 Millionen Euro an Kosten eingespart werden.

