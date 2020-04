Stimmen Sie ab: Sollte Urlaub in Deutschland erlaubt sein?

Wanderer im Sauerland. Die Corona-Krise trifft den Tourismus im Sauerland hart und bringt Betriebe in eine existenzbedrohende Lage.

Hagen. Die Beschränkungen der Corona-Krise treffen den Tourismus im Sauerland hart. Was meinen Sie: Sollte Sommerurlaub in Deutschland möglich sein?

Die Bundesregierung rät weiterhin von Reisen innerhalb Deutschlands ab. Hotels dürfen nach wie vor keine Zimmer an Urlauber vermieten, Übernachtungen gibt es nur in notwendigen Fällen, etwa für Geschäftsreisende. Der Tourismus in Nordrhein-Westfalen fordert von der Landesregierung eine „Aussicht auf Normalität und Rückführung des Geschäfts“.

Falls Ihnen die Umfrage nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier