Stimmen Sie ab: Was halten Sie von der Maskenpflicht?

Hagen. Die Maskenpflicht gilt jetzt in NRW. Bürger müssen zum Beispiel beim Einkaufen oder in Bus und Bahn einen Schutz tragen. Wie stehen Sie dazu?

In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen und in Arztpraxen gilt von diesem Montag an in Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht. Damit will die Landesregierung die Ausbreitung der Corona-Pandemie bremsen. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren müssen Mund und Nase bedecken - wer keine professionelle Maske hat, kann ein Tuch oder einen Schal nutzen. Halten Sie die Maskenpflicht für sinnvoll?