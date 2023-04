So sah es schon am 17. März aus: Streikende Flughafenmitarbeiter gehen durch das Terminal.

Flughafen Streik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln!

Düsseldorf. Verdi macht mit seinen erneuten Streikdrohungen an Flughäfen ernst. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn. Und das diese Woche.

Das wird einmal mehr sehr ärgerlich für viele Fluggäste: Die Gewerkschaft Verdi hat die Luftsicherheitsfachkräfte an den Flughäfen für Donnerstag und Freitag zum Streik aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Düsseldorf und Köln-Bonn. Der Streik beginnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag. Verdi warnt vor längeren Wartezeiten und Flugausfällen.

Streit um höhere Zuschläge

Verdi streitet mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Erhöhung von Zeitzuschlägen für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte. Trotz der Streiks habe es auch in Gesprächen mit dem BDLS bisher keinen Durchbruch gegeben. Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend und nicht einigungsfähig, da es für Arbeit an Samstagen 20 und Sonntagen keine Verbesserungen bringe, für Arbeit in der Nacht erst ab 22 Uhr und nicht ab 20 Uhr Zuschläge und der Zuschlag nicht auf 25 Prozent angehoben werden soll. Für Mehrarbeit/Überstunden wollen die Arbeitgeber laut Verdi auch künftig faktisch keine Zuschläge zahlen.

„Arbeit an Flughäfen muss attraktiver werden“

„Die Arbeit an Flughäfen muss attraktiver werden, um die Luftsicherheitsfachkräfte halten und neue gewinnen zu können, um längere Wartezeiten für Urlaubsreisende zu vermeiden“, so Wolfgang Pieper von Verdi. Der BDLS spiele wie in der Vergangenheit weiter auf Zeit, um eine frühzeitige Inkraftsetzung der neuen tariflichen Regelungen im ersten Halbjahr für unmöglich zu erklären.

