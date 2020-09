Streik NRW: Pendler brauchen Geduld – Staus auf den Straßen

Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik in NRW aufgerufen. Am Dienstag standen Busse und Bahnen an vielen Orten still - eine Übersicht.

Streik in NRW: Berufspendler und Schüler mussten am Dienstag im strömenden Regen ohne Bus und Bahn an Arbeitsplätze und Schulen kommen. Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr war aus Sicht der Gewerkschaften ein voller Erfolg: In vielen Städten fuhr kein Bus und keine Bahn.

Berufspendler und Schüler mussten am Dienstag im strömenden Regen an Arbeitsplätze und Schulen kommen. Der im öffentlichen Nahverkehr war aus Sicht der Gewerkschaften ein voller Erfolg: In vielen Städten fuhr kein Bus und keine Bahn. Auf überfüllte Sonderbusse in Zeiten der Corona-Pandemie wurde an vielen Orten in NRW absichtlich verzichtet. So fuhr auch bei der Düsseldorfer Rheinbahn am Streik-Dienstag nichts. Normalerweise befördert sie werktags ungefähr 745.000 Fahrgäste.

Bei dem Regenwetter waren viele offenbar viele in NRW auf das eigene Auto umgestiegen. So staute sich der Verkehr auf den Straßen am Dienstag. Der Streik der Gewerkschaft Verdi sorgte laut WDR-Informationen für Stau auf 167 Kilometern Länge.

Nichts ging mehr: Der Warnstreik von Verdi hat den öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten Nordrhein-Westfalens vollständig stillgelegt. „Rund 12.000 Streikende sind im Ausstand, viele Betriebshöfe sind dicht“, sagte Verdi-Sprecher Tjark Sauer am Dienstag in Düsseldorf. In einigen Städten fuhren wenige überfüllte Busse nach Sonderfahrplan, doch darauf hatte man vielerorts wegen der Corona-Pandemie verzichtet.

Streik in NRW: „Bei uns fährt nichts“

„Bei uns fährt nichts“, sagte Rheinbahn-Sprecher Thomas Kötter in Düsseldorf. „Alle Busse und Bahnen sind im Depot. Aus Gründen des Corona-Schutzes haben wir auf einen Sonderfahrplan verzichtet.“ Die Rheinbahn befördert werktags normalerweise 745.000 Fahrgäste in der Region. Weil bei regnerischem Wetter in Nordrhein-Westfalen offenbar viele auf das eigene Auto umstiegen, staute sich besonders in den Städten der Verkehr. Auf den Autobahnen sei die Situation aber nicht außergewöhnlich gewesen, sagte ein Sprecher von Straßen NRW. Laut WDR-Verkehrsstudio summierten sich die Blechschlangen im morgendlichen Berufsverkehr auf 167 Kilometer Länge.

Streik in NRW: Diese Städte sind betroffen

Die Kölner Verkehrsbetriebe erklärten, dass bis Mittwoch 3.00 Uhr keine Stadtbahnen fahren. Im Busverkehr würden nur Subunternehmer einige Fahrten anbieten. „Die Streikmaßnahmen werden den Nahverkehr in Dortmund komplett stilllegen“, hatte das Dortmunder Verkehrsunternehmen DSW21 bereits im Vorfeld gewarnt.

Verdi verlangt bundesweit einheitliche Regelungen beim Ausgleich von Überstunden und den Zulagen für Schichtdienste. Auf Länderebene wird zudem laut Verdi über Verbesserungen bei Arbeitszeitregelungen und der Eingruppierung verhandelt.

Auf einer Streikversammlung in Düsseldorf sagte Verdi-Chef Frank Werneke: „Angesichts 15.000 fehlender Stellen im öffentlichen Personennahverkehr und krankmachender Arbeitsbedingungen ist es völlig unverständlich, dass die Arbeitgeber bundesweite Tarifverhandlungen ablehnen. Mit diesem Verhalten haben sie Streiks provoziert.“

Begonnen hatten die Warnstreiks laut Verdi NRW mit der Frühschicht um 3.00 Uhr. Die Arbeitgeber hatten den Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft als „Anschlag auf die Allgemeinheit“ kritisiert. Ulrich Silberbach, der Chef des Deutschen Beamtenbunds, verteidigte die Streiks bei Bussen und Stadtbahnen: „Wir brauchen einen bundesweiten Rahmentarif für die Nahverkehrsbetriebe. Es kann nicht sein, dass jeder Verkehrsbund für seine Mitarbeiter andere Pausen- und Wegezeiten sowie Überstunden- und Urlaubsregelungen vereinbart“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Streik in NRW: Hier gibt es unseren Newsblog zum Nachlesen

Update, 14.31 Uhr: In Duisburg haben die meisten Pendler Verständnis für den ÖPNV-Streik am Dienstag: Rund 180 Fahrerinnen und Fahrer haben ihre Arbeit niedergelegt. Die meisten Duisburger haben schon im Vorfeld Alternativen gesucht. Dabei war der Streik am Dienstag erst der Anfang: So sollen am Mittwoch die Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätten streiken.

Streik in NRW: Ein Mitglied der Gewerkschaft Verdi steht am Dienstagmorgen mit einer Fahne auf dem Betriebshof in Mülheim an der Ruhr. Busse und Straßenbahnen bleiben auch in Mülheim im Depot. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Update 12.41 Uhr: In Bochum stehen Busse und Bahnen still: Der Warnstreik legt seit dem Morgen den Nahverkehr lahm. Auch eine Abordnung der „Students for Future“ zeigt Solidarität. .

Update 12.04 Uhr: Karl-Peter Naumann, Pressesprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn, zeigte am Dienstag Verständnis für den Warnstreik: „Die Gewerkschaften haben ein Recht zu streiken. Es ist auch im Interesse der Fahrgäste, dass die Mitarbeiter vernünftig bezahlt werden. Nur dann können sie auch vernünftig ihren Job machen.“ Andererseits führe ein Streik im öffentlichen Nahverkehr dazu, dass andere Arbeitnehmer direkten Schaden nehmen. „Deswegen fordern wir, dass die Gewerkschaften und Bahnunternehmen einen Streikfahrplan verabreden“, so Naumann. In Großstädten, wo die Bahnen im Fünf-Minuten-Takt fahren, müsse zumindest alle 20 Minuten ein Fahrzeug halten. „Ein gewisses Angebot muss aufrechterhalten werden.“ Schließlich störe ein Streik im öffentlichen Nahverkehr genauso die Grundversorgung der Bevölkerung wie beispielsweise in Krankenhäusern.

Update 11.35 Uhr: „Das Streikgeschehen hat bislang keinerlei Auswirkungen auf die Züge und S-Bahn-Linien der Deutschen Bahn“, sagte ein Sprecher der DB in NRW am Montagvormittag. Berichte, dass es am Düsseldorfer Hauptbahnhof an einigen Gleisen zu Verzögerungen komme, könne die Deutsche Bahn nicht bestätigen. „Es gab heute Morgen zwischen Düsseldorf und Wuppertal eine Störung auf den Linien S5 und S8“, so der Sprecher. „Das hatte aber nichts mit dem Warnstreik zu tun.“Die Deutsche Bahn sei auf zusätzliche Pendler gut vorbereitet. „Wir haben wegen Corona eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent. Es gibt also genug Kapazitäten, um weitere Fahrgäste aufzunehmen.“

NRW am Dienstag: „Warnstreik, ganztägig“

Update 10.44 Uhr: Die Lage am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist recht entspannt. Eigentlich ist alles wie immer, nur die U-Bahn-Abgänge sind mit Flatterband abgesperrt. Vor und neben dem Hauptbahnhof stehen mehrere Taxis bereit.

Update 10.21 Uhr: Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am frühen Dienstagmorgen (29.9.) etliche Pendler auf dem Weg zur Arbeit und viele hundert Schüler in Witten getroffen. Die meisten wussten zwar Bescheid.

Update 10.14 Uhr: Auch im Kreis Wesel und Kleve kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. „Im Moment liegen die Schwerpunkte wie erwartet im Großraum Moers und dem westlichen Duisburg“, so Niag-Sprecher Michael Block. Im Kreis Kleve komme es nur ganz vereinzelt zu Ausfällen. Betroffen seien vor allem Linien, die aus dem Kreis Wesel kommen. „Wir hoffen zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die angekündigten 25 bis 30 Prozent Bus- und Bahnausfälle unterschreiten können.“ Eine erste Zwischenbilanz sei aber erst am Mittag möglich. „Wir müssen abwarten, wie viele Mitarbeiter zum Schichtwechsel auch tatsächlich ihren Dienst antreten.“

Streik in NRW: Minimalversorgung im Nahverkehr

Update 9.30 Uhr: In vielen Städten in NRW heißt es durch den Streik heute: Minimalversorgung im Nahverkehr. Wer heute auf den öffentlichen Nahverkehr in Bottrop angewiesen ist, hat schlechte Karten. Der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik schlägt voll durch. Allerdings: Die Busse der Bahn-Tochter BVR rollen heute zwischen Essen Hauptbahnhof, Uni, Bottrop Hauptbahnhof, Busbahnhof ZOB und Kirchhellen.

Update 8.55 Uhr: Ein Kollege berichtet: Viele Verspätungen bei der Bahn, insbesondere bei den S-Bahnen rings um Düsseldorf bis kurz vor neun Uhr. Das deutet auf massives Umsteigen auf die nicht bestreikte Bahn und ihre privaten Mitbewerber auf der Schiene hin. In Düsseldorf sind heute alle U-Bahn-, Straßenbahn- sowie Buslinien vom Warnstreik betroffen. „Bei uns fährt kein einziges Fahrzeug“, so Pressesprecherin Katharina Natus am Dienstagmorgen. Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn – darunter die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

Update 8.44 Uhr: In Duisburg sind die Pendler offenbar gut auf den Streik eingestellt. Menschen, die vergeblich auf Busse oder Bahnen warten, sieht man am Busbahnhof nicht. Auf den Straßen ist allerdings jede Menge Verkehr. Auffällig ist besonders die große Zahl an Fußgängern, zum Beispiel an der Mülheimer Straße. Ein Banker aus Düsseldorf ist am Dienstagmorgen auf die S-Bahnlinie S1 ausgewichen. Die sei ziemlich voll gewesen, ansonsten habe aber alles gut geklappt. Weitere Infos zum Streik in Duisburg finden Sie hier.

Streik in NRW: Busse und Straßenbahnen stehen am Dienstag auf dem Betriebshof der Ruhrbahn in Essen. Es fahren keine Busse und Straßenbahnen in Essen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Update 8.11 Uhr: An den Hauptbahnhöfen, wie jetzt in Dortmund, herrscht offensichtlich Normalbetrieb. Kunststück, Züge, Regional - und S-Bahnen fahren ja auch. Nur, wer zur U-Bahn will, stößt auf die Anzeige, dass „in Do ganztägig keine Busse und Bahnen fahren“. Die Rolltore der Station sind auch geschlossen. Wegen des Streiks fährt hier nichts in Vororte wie Brechten oder Hörde - aber Fernbusse nach Hamburg und Berlin sehr wohl, und für 9.30 Uhr wird der Bus nach Kiew angezeigt.

Update 7.30 Uhr: In Bochum bringen Eltern die Kinder heute vermehrt mit dem Auto in die Schule. Die Elterntaxis sorgen für Stau.

Update 6.27 Uhr: In Bochum sind die Haltestellen leer. Niemand wartet auf Busse oder Bahnen, die eh nicht kommen würden. Dort, wo die Haltestellen schon elektronisch aufgerüstet sind, zeigt die Anzeige ,Warnstreik’ an. Das Gefühl sagt: Ein paar mehr Leute sind zu Fuß unterwegs. Am Bogestra-Depot im Vorort Weitmar, wo sonst ab halb fünf die Busse herausrollen, tut sich gar nichts. Am Zaun an der Einfahrt flattern ein paar weiß-rote Verdi-Flaggen. Und da hängt ein Transparent: „Wertschätzung durch gute Tarife. Wir sind ÖPNV.“ Naja, heute morgen ja eher nicht. (dpa)