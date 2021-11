Buchhändler und Buchhändlerinnen aus der Region geben in der Serie „Südwestfalen liest“ wertvolle Buchtipps.

Buchtipps Südwestfalen liest: Alle Serien-Folgen in der Übersicht

Südwestfalen. In der Serie „Südwestfalen liest“ geben Buchhändler und -händlerinnen der Region ihre Buchtipps. Hier finden Sie alle Folgen:

Von Roman über Thriller bis hin zum Sachbuch – in der Serie „Südwestfalen liest“ stellen Buchhändler und Buchhändlerinnen aus der Region ihre Favoriten und die derzeitigen Bestseller aus ihren Geschäften vor.

Buchhändler Georg Spielmann aus Olpe empfiehlt „Ritchie Girl“

Georg Spielmann ist Inhaber der Buchhandlung Dreimann und Bücherstube Hachmann in Olpe. Sein Buchtipp ist der Roman „Ritchie Girl“ von Andreas Pflüger, der wie er sagt „meisterhaft und wortgewaltig, Kriegs- und Nachkriegsgeschichte in einem packenden Roman“ erzählt. In dem Roman werden Wahres und Fiktion geschickt verwoben und dem Leser begegnen zahlreiche Personen der Zeit.

Andreas Wallentins Favorit ist ein Buch von Edgar Selge

Einen klaren Favoriten hat auch Andreas Wallentin, Inhaber der Buchhandlung Daub in Menden. Nämlich das Debüt des Schauspielers Edgar Selge „Hast du uns endlich gefunden“. In dem Roman schreibt der Autor, so Wallentin, „aus der Sicht des Kindes mit großem Ernst, aber auch leisem, hintergründigem Humor die Familie und sein Umfeld“. Nicht ganz ein Roman, aber auch keine Autobiografie sei das Werk von Selge, der einen ganz eigenen Stil entwickelte.

Katrin Föster favorisiert einen Roman voller Emotionen

Die Meschederin Katrin Föster leitet drei Buchhandlungen im Sauerland – in Meschede, Schmallenberg und Arnsberg. Ihr Favorit ist der Roman „Der grosse Sommer“ von Ewald Arenz. Mit einem, wie sie sagt, „erfrischenden, leichten Stil, der einen sofort in die Geschichte zieht“, erzählt Arenz die Geschichte von vier Jugendlichen, die einen außergewöhnlichen Sommer der ersten Male erleben. Ein Roman voller Emotionen auf dem Weg des Erwachsenwerdens, so die Buchhändlerin.

