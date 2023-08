Südwestfalen liest: Ein Buch, das die wahre Liebe feiert.

Hagen. Expertin Sonja Vieth aus Arnsberg empfiehlt ein Buch, das uns mitnimmt auf Höhen und Tiefen, das uns mitfiebern, trauern und bangen lässt.

Die WESTFALENPOST empfiehlt wöchentlich in Zusammenarbeit mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern der Region Bücher. Diesmal kommt der Tipp von Sonja Vieth aus Arnsberg:

Das Cover von "Vom Ende der Nacht" von Claire Daverley. Foto: Carl Hanser Verlag / München

Wer dieses Buch in den Händen hält, sollte sich eine Frage beantworten: Möchte ich mal wieder eine wirklich gefühlvolle, romantische und Herz zerreißende Liebesgeschichte lesen? Wer diese Frage mit „Ja“ beantwortet, sollte sofort anfangen und eintauchen in dieses wundervolle Buch, denn es wird sie vom Schlafen abhalten. Will und Rosie sind kurz davor die Schule zu beenden. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Will lebt mit seiner Schwester bei seiner Großmutter, ist der Mädchenschwarm der Schule und kostet dies in vollen Zügen aus. Rosie ist klug, zielstrebig und pflichtbewusst.

Die beiden verlieben sich ineinander. Von Anfang an ist klar, dass diese beiden Seelenverwandte sind. Sie ziehen sich gegenseitig magisch an, bei Sonnenuntergängen am Lagerfeuer und Gesprächen bis tief in die Nacht wird ihnen klar, dass da etwas Besonderes zwischen Ihnen ist. Doch bevor sie wirklich zueinander finden, zerbricht ihre Welt auf tragische Weise und sie verlieren einander. Es folgen Jahre, in denen das Leben weitergeht und sie dennoch nicht voneinander loskommen. Beide finden andere Lieben in ihren Leben und kehren dennoch immer wieder zueinander zurück.

Doch wie können sie mit dem tragischen Schicksalsschlag, der sie ereilt hat als sie jung waren, leben. Werden Sie es schaffen sich trotz allem wieder anzunähern und ihre Zuneigung zueinander anzunehmen?

Dieses Buch lässt einen schwelgen in den Gefühlen der Jugend, die wir noch in uns tragen, und es zerreißt einem das Herz, weil wir den Schmerz erahnen können, den die beiden Protagonisten fühlen. Das Buch treibt uns durch Höhen und Tiefen, lässt uns mitfiebern, trauern und bangen. Ein wundervolles Buch, um abzutauchen, zu schwärmen und um die wahre Liebe zu feiern.

Vom Ende der Nacht Claire Daverley, hanserblau, 22,- €

Sonja Vieth, Buchhändlerin in Arnsberg. Foto: Britta Lieder

>> BESTSELLER: Die meist verkauften Bücher in Arnsberg in dieser Woche

Belletristik: Frau Dr. Moormann und ich von Elke Heidenreich

Frau Dr. Moormann und ich von Elke Heidenreich Sachbuch: Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Frie

Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Frie Kinderbuch: Weltreise mit Freunden von Philip Waechter

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland