Südwestfalen liest: Magische Momente mit dem Mädchen Millow

Die WESTFALENPOST empfiehlt wöchentlich in Zusammenarbeit mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern der Region Bücher. Diesmal kommt der Tipp von Linda Voßbeck, stellvertretende Leiterin der Mayerschen Buchhandlung in Arnsberg-Neheim.

Das Cover des Buchs: Ein Mädchen namens Willow Foto: Thienemann-Esslinger / Verlag

„Willow kann es immer noch nicht fassen. Schon wieder musste sie mit ihrem Vater umziehen. In eine andere Stadt, in ein Haus, das an einen Wald grenzt. Das merkwürdige ist, Willow kann sich an ihre Tante Alwina so gut wie gar nicht erinnern. Warum also hat sie von ihr den Wald geerbt und was soll Willow damit anfangen? Beim Streifen durch den Wald begegnet Willow immer wieder einem Fuchs. Als Willow ein kleines Häuschen im Wald findet, wird ihr einiges klar. Ihre Tante Alwina hat ihr nicht nur den Wald mit all seinen Bewohnern, das kleine schiefe Häuschen, sondern auch ihre Hexenkraft vererbt.

Aber soll Willow dieses Erbe überhaupt antreten? Und kann sie die Aufgabe, drei weitere Mädchen zu finden überhaupt lösen? Willow muss sich schnell entscheiden, denn ein Bauunternehmer hat einen Blick auf den Wald geworfen und möchte dort ein Einkaufszentrum bauen. Wer dieses Buch in die Hand nimmt, kann sich auf eine wundervolle Geschichte gefasst machen. Eine Geschichte voller Magie und liebreizenden Charakteren. Eine Geschichte über die Naturverbundenheit und über Freundschaft! Sabine Bohlmann ist in München geboren und wollte als Kind immer Prinzessin werden. Stattdessen wurde sie (nachdem sie den der Realität ins Auge blicken musste) Schauspielerin, Synchronsprecherin und Autorin und durfte so ab und zu mal eine Prinzessin spielen oder über sie schreiben.

Heute fliegen ihr die Geschichten zu und sie sieht in vielen Alltagssituationen schon eine neue Story. Wer von Willow und ihren Freunden nicht genug bekommen kann, hat Glück. Band 2 „Ein Mädchen namens Willow – Waldgeflüster“ und Band 3 „Ein Mädchen namens Willow – Flügelrauschen“ sind schon im Buchhandel erhältlich. Diese ist meine persönliche Lieblings-Kinderbuchreihe. So viele tolle magische Momente, die Naturverbundenheit und die kleinen, aber feinen Hinweise zur Umwelt machen das Buch zu etwas ganz Besonderen.

Ein Mädchen namens Willow – Sabine Bohlmann – Thienemann-Esslinger Verlag 13€ Ab 10 Jahre

Linda Voßbeck von der Mayer'schen Buchhandlung in Arnsberg-Neheim. Foto: Privat Linda Voßbeck

