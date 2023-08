Beim Südwestfalen Festival 2023 im Campus Buschhütten in Kreuztal gab es einiges zu sehen.

Regionalförderung Südwestfalen zeigt bei Festival, was es drauf hat

Kreuztal. Das Südwestfalen-Festival im Siegerland ist eine Leistungsschau der Region. Warum Ministerin Scharrenbach sagt, dass sie hier kein Jammern hört.

Tradition trifft Transformation: Auf dem Campus Buschhütten im Siegerland, dort steht die Wiege des ältesten Familienunternehmens Deutschlands, präsentierte Südwestfalen am Donnerstag, was es drauf hat. Oder besser gesagt: Beim Südwestfalen-Festival zeigte die Region, wie sie sich für die Zukunft wappnet.

15 Projekte des Strukturförderprogramms Regionale 2025 wurden mit dem dritten Stern ausgezeichnet. Das heißt, sie befinden sich bereits in der Umsetzungsphase oder stehen kurz davor. Die finanziellen Mittel jedenfalls wurden freigegeben. Jeweils 90 Sekunden hatten die Macher dieser Projekte in Kreuztal Zeit, sich dem Publikum vorzustellen. Sie gerieten zum Teil ganz schön aus der Puste, weil sie so viel zu erzählen hatten.

Digital, nachhaltig, authentisch - mit diesem Leitmotiv werden die Vorhaben der Regionale ausgewählt und ausgezeichnet. Da fährt zum Beispiel ein Gelenkbus übers Land, der – vollgestopft mit Technik – die Digitalisierung erklärt. Da hilft eine App, den Menschen, die Natur zu entdecken, da mobilisiert der Sauerländische Gebirgsverein über innovative Wege neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Rund 25 Millionen Euro Fördermittel sind auf diese Weise bereits nach Südwestfalen geflossen, vorrangig aus EU-Mitteln, die über die NRW-Landesministerien verteilt werden.

. Die offizielle Eröffnung des Südwestfalen Festivals erfolgte durch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach und Landrat Andreas Müller. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Geld, das gut angelegt ist, wie NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) in Kreuztal betonte. Sie lobte Südwestfalen, und zwar nicht pflichtgemäß, „sondern weil ich es so meine“, sagte sie dieser Zeitung. „In Südwestfalen wird nicht viel gejammert, sondern nach Lösungen gesucht“, so Scharrenbach weiter.

Die aktuell schwierige Lage wolle sie dabei gar nicht verhehlen. Die kleine und mittelständische Industrie stehe derzeit vor besonderen Herausforderungen – Stichwort Energiepreise. Die Automobilzulieferer müssten sich der Transformation stellen. „In diesem Jahrzehnt entscheidet sich unsere Zukunft. Aber wir haben alle Voraussetzung“, sagte die CDU-Ministerin. Südwestfalen sei die drittstärkste Industrieregion Deutschlands. „Und wir wollen, dass das so bleibt“, sagte Scharrenbach.

Die Region nutzte in Kreuztal die Chance zu beweisen: Am Ideenreichtum und Engagement vor Ort wird es nicht scheitern.

