Synodaler Weg: Queere Segensfeiern werden jetzt offiziell

Pater Abraham Fischer von der Abtei Königsmünster in Meschede hat das große Vortragekreuz des Synodalen Wegs gestaltet. Die unzähligen kleinen ausgestanzten Kreuze stehen für Vielfalt in der Einheit unter dem Kreuz. Die kleinen Kreuze werden wiederum in Festhaltekreuze eingelassen. FOTO: MAXIMILIAN VON LACHNER / SYNODALER WEG