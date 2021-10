Tankstellen-Kassierer: „Mit Angst kann man Job nicht machen“

Hagen. Masken-Streit und Corona-Diskussionen machen die Arbeit in Tankstellen noch schwerer. Zwei Kassierer berichten über Angst und ihre Strategien.

Klaus Müller stand mit zittrigen Knien im Kassenbereich und beobachtete das Geschehen am Selbstbedienungs-Kaffeeautomaten. „Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe mich dezent weggeduckt“, sagt der Kassierer einer südwestfälischen Tankstelle, der in Wirklichkeit einen anderen Namen trägt, diesen aber nicht in der Zeitung lesen will. Er schildert, wie damals – nur einige Meter von ihm entfernt.

Der Kunde, der gerade eine Münze in den Geld-Schlitz geworfen hatte, traute seinen Augen nicht. Da hatte einer ohne Maske den Verkaufsraum betreten. Und schon schoss es aus ihm heraus: „Ey Alter, was bist Du denn für ein Vogel? Warum hast Du keine Maske auf?“ Sein Gegenüber fühlte sich in seiner Ehre gekränkt. Seine verbale Reaktion: „Wenn ich dir gleich die Fresse poliere, benötigst du auch keine Maske mehr.“ Zum Glück, so der überforderte Kassierer in der Rückschau, kam es nicht zur Eskalation.

Interessensverband sieht großes Problem in geringen Margen

Spätestens nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Kassierer vor Wochen in Idar-Oberstein – nach einem Streit um die Maskenpflicht – ist der Öffentlichkeit bewusst geworden, wie tragisch die Verweigerungshaltung von Ignoranten enden kann, wie tief der Spalt in der Gesellschaft sein kann. „Grundsätzlich ist der Ton im Straßenverkehr rauer als bei vielen anderen Formen des gesellschaftlichen Zusammenseins“, sagt Herbert W. Rabl. „Das gesteigerte Aggressionsverhalten landet auch an der Tankstelle.“

Rabl ist Sprecher des Tankstellen-Interessenverbandes (TIV) und sieht in den Provisionen für Pächter ein Grundübel: „Ein Pächter ­bekommt pro Liter Sprit 1 Cent ­Provision. Die Provision macht 20 Prozent des Gesamteinkommens aus. Hinzu kommen 60 Prozent aus den Verkaufserlösen im Shop. 20 Prozent machen Arbeiten wie Ölwechsel, Waschplätze und Autoverleih aus.“

Wegen der aus Verbandssicht viel zu niedrigen Provisionen könnten sich die Pächter in vielen Fällen nur 450-Euro-Kräfte an der Kasse ­leisten. „Und denen fehlt häufig eine fundierte Schulung durch einen Kommunikationstrainer, weil die Mineralölfirmen dafür keine Mittel zur Verfügung stellen.“ Das könne sich – unabhängig vom Fall in Idar-Oberstein – in brenzligen Situationen, wo Deeskalation gefragt sei, fatal auswirken.

Das Wichtigste: Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen

Thomas Thiesmann (59) schiebt seit 20 Jahren Nachtschichten in einer Tankstelle. Und macht dies anhaltend gerne. „Wenn man Angst hat“, sagt der Sauerländer, „kann man den Job an der Kasse nicht machen.“ Das wichtigste in seinem Beruf sei Erfahrung – Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen. „Man kann nicht mit allen gleich reden. Der eine braucht eine andere Ansprache als der andere.“

Thomas Thiesmann schiebt seit mehr als 20 Jahren Nachtschicht an einer Tankstelle. Foto: Privat

In der Woche erscheinen ­überwiegend Spät- und Nachtschichtler im Verkaufsraum der Tankstelle und holen sich eine Schachtel ­Zigaretten, einen Schlaftrunk oder einen Snack. Am Wochenende sind es überwiegend junge Nachtschwärmer, die sich auf dem Weg zu einer Party oder auf dem Rückweg von dort befinden. „Man muss an der Kasse immer vor Augen haben, dass der friedlichste Mensch unter dem Einfluss von Alkohol plötzlich aggressiv werden kann“, sagt Thiesmann.

Dennoch: Er kann nicht bestätigen, dass die Kundschaft über all die Jahre aggressiver geworden ist. Aber, und da kommt die Pandemie ins Spiel: „Die Menschen gehen mit dem Argument: ,Ich bin geimpft, da kann mir nichts passieren’, lockerer mit den Corona-Regeln um. Das führt auch in unserem Verkaufsraum zu Diskussionen.“ Konfliktpotenzial eben.

Nach Auffassung von Verbandssprecher Herbert W. Rabl lasse die öffentliche Hand die Tankstellen-Beschäftigten „ein stückweit“ alleine: „Mit den bundesweit uneinheitlichen Corona-Regeln wälzt die Politik hier polizeiliche Aufgaben auf Unternehmen ab.“

Aushilfskräfte an den Kassen müssen staatliche Regeln durchsetzen

Maskenpflicht und Abstandsregeln müssten dann „Aushilfskräfte wie Studenten und Hausfrauen“ – mit einem Stundenlohn von höchstens 12 Euro schlecht bezahlt – überprüfen und durchsetzen. Eine große Herausforderung.

Tankstellen-Kassierer Klaus Müller schaut sich mittlerweile die Kunden genau an, die notdürftig ihr T-Shirt über Mund und Nase gezogen haben oder gänzlich auf eine Verdeckung verzichten. Mal bittet er sie, den Verkaufsraum zu verlassen und bringt den gewünschten Kaufgegenstand nach draußen. Mal weist er auf die Masken hin, die im Shop zu erwerben sind. „Ich überlege mir schon“, sagt er, „ob ich jeden Kunden auf eine fehlende Maske anspreche oder beide Augen zudrücke, bevor einer in meiner Gegenwart explodiert.“