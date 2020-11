Paderborn. Die Ju 52 ist ein Flieger-Mythos und kreiste über Sauer- und Siegerland. In Paderborn ist sie zu sehen - vielleicht sogar irgendwann in der Luft.

In die Wand zum Cockpit ist eine Uhr eingearbeitet. Viertel vor zehn zeigt sie am Mittag an. Die Zeit ist stehengeblieben rund um dieses Flugzeug. Nicht irgendein Flugzeug, sondern die Ju 52, auch bekannt als Tante Ju. Eine Legende, ein Mythos, die Mutter aller Passagierflugzeuge. Sie steht mit ihrer silbrigen Haut in einem gläsernen Hangar am Paderborner Flughafen und einer, der sie dahingeholt hat, klingt als könne er das selbst kaum fassen. „Mehr geht nicht“, sagt Peter Sprockhoff (64) und lässt sich aus dem geduckten Stand im Mittelgang in das knautschende Leder der Sitze sinken. „Einfach unbeschreiblich. Pure Geschichte.“

Rundflüge über Sauer- und Siegerland

Sprockhoff steckt in einer Lederjacke, wie sie Piloten tragen, obwohl er selbst keiner ist. Flugzeuge liebt er trotzdem, seit er klein ist. Bei der Luftwaffe reparierte und wartete er die Flieger. Am Revers heften Anstecknadeln in Form von Flugzeug und Propeller. Der Mann aus Paderborn ist Vorstandsmitglied der Quax-Flieger, einem Verein, der sich dem Erhalt historischer Fluggeräte verschrieben hat und diese nicht nur ausstellt, sondern auch zurück in die Lüfte bringt.

Historisch wertvolles Cockpit: Die Schaltzentrale der Tante Ju in Paderborn. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Die Ju ist ein Glücksgriff. Fast jeder kennt sie. Rund 30 Jahre lang – bis 2018 – flog sie über Deutschland, über NRW, über Hagen, Sauer- und Siegerland. Mehr als 250.000 Passagiere beförderte sie auf ihren Rundflügen. Mit ihr kann man so schön langsam und so schön tief über die Landschaft schweben. „Es ist ein anderes Reisen“, sagt Sprockhoff. Noch viel mehr Menschen sahen die Grande Dame der Luftfahrt vom Boden aus, wenn sie sich satt gurgelnd näherte. „Der Sound ist einzigartig. So ein dumpfes, sattes Brummen“, sagt Sprockhoff.

Über Norwegen, Ecuador und die USA zurück nach Deutschland

1936 wurde die Maschine mit dem historischen Kennzeichen ­D-AQUI gebaut: Platz für 16 Passagiere, maximale Reichweite 825 Kilometer. Sie erlebte den Zweiten Weltkrieg, beförderte anschließend Passagiere entlang der norwegischen Küstenregionen, in Ecuador transportierte sie Mensch und Fracht durch das gesamte Amazonasgebiet, ehe sie von 1962 bis 1970 unbenutzt am Rande eines Flughafens in Ecuador stehen blieb. Ein Pilot entdeckte sie dort und kaufte sie für 5000 US-Dollar. 1972: Überführung nach Illinois in den USA, später dann nach Titusville, Florida. Kaufpreis dann schon: rund 50.000 US-Dollar. Große Instandsetzung, neues Leben als „Iron Annie“. 1984 kauft sie die Lufthansa und setzt sie ab 1986 für Rundflüge ein.

Seit 2019 ist die legendäre Tante Ju außer Dienst

Seit 2019 fliegt sie nicht mehr. In der Schweiz war eine Ju abgestürzt, 20 Menschen starben. Auch die ­D-AQUI hatte dann und wann technische Probleme. Die Lufthansa entschied: Der Vogel muss auf dem Boden bleiben. Als die Lufthansa Berlin Stiftung, die Eigentümerin der Ju ist, eine neue Bleibe für sie suchte, erhielt Paderborn den Zuschlag. „Überraschend“, sei das gewesen, sagt Sprockhoff: „Wir fühlen uns geehrt.“

Ein Bild von 2006 über Hamburg: Die Junkers Ju 52 im Einsatz. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Drei Schwertransporte brachten die Königin der Lüfte, die Piloten und Passagiere begeisterte, nach Ostwestfalen. Da steht sie nun, „das gute Stück“, wie Sprockhoff sagt: Die metallene, gewellte Haut scheinbar unkaputtbar, die Motoren ausgebaut, die Flügel noch im Nebenhangar liegend. Ein paar Meter weiter in der Ausstellung steht eine Bücker Student, die neulich nach 50 Jahren und als einzige ihrer Art weltweit wieder abhob. Wird die Ju auch wieder fliegen?

Status eines Denkmals

„Sag niemals nie“, sagt Sprockhoff. Zwei, drei Jahre werde es dauern, die fehlenden Teile an die Maschine zu bauen. Ziel ist, sie soweit betriebsbereit zu machen, dass die Motoren betrieben werden können und sie mindestens über das Rollfeld stolzieren kann, zu besonderen Anlässen. Die Ju ist höchst offiziell ein Denkmal, ein bewegliches. 2015 wurde ihr diese Ehre als erstem und einzigen für den gewerblichen Flugbetrieb zugelassenen Verkehrsflugzeug zuteil.

Ob sie sich auf ihre alten Tage noch einmal in die Lüfte hebt? Sprockhoff weiß es nicht. Er ist erst einmal froh, dass sie da tatsächlich steht. Dann sagt er: „Weltweit gibt es nur drei oder vier dieser Art, die überhaupt die Chance haben, wieder zu fliegen.“ Mehr wagt er – vermutlich vor lauter Ehrfurcht – nicht zu sagen.

<<< Hintergrund >>>

- Quax, der Verein zur Förderung von historischem Fluggerät, wurde 2006 gegründet. Er verfügt über 20 Flugzeuge und hat 730 Mitglieder.

- Die Ju 52 wurde rund 5000 Mal produziert. Sie ist ein Flugzeugtyp der Junkers Flugzeugwerk AG, Dessau. Ein Unternehmen, das der deutsche Unternehmer, Erfinder, Konstrukteur und Pionier des Flugzeugbaus Hugo Junkers.

- Weitere Besonderheit: Die Maschine hat drei Motoren und ein Spornrad am Heck. Im Cockpit sitzt neben zwei Piloten auch ein Flugingenieur, der sich um die drei Motoren kümmert. „Fliegen ist damit noch Handarbeit“, sagt Peter Sprockhoff von den Quax-Fliegern.