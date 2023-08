Thier-Galerie: Weihnachtsdeko und Trendshop für bequeme Mode

Neues aus dem Shopping-Center Thier-Galerie in Dortmund: Der OFT-Store für legere Mode eröffnet, und der ,,It's-all-about-Christmas”-Laden für Weihnachtsdeko wird wieder ins Einkaufszentrum ziehen (Archivfoto).

Dortmund. Der OFT-Store, bekannt durch TikTok, zieht in die Dortmunder Thier-Galerie ein. Und ein digitales Wegesystem soll das Shoppen erleichtern.

Im Shopping-Center Thier-Galerie am Westenhellweg in der Dortmunder Innenstadt wirft Weihnachten seine Schatten voraus: Wohl ab Ende September soll wieder der „It's-all-about-Christmas“-Store für Weihnachtsdeko öffnen. Weihnachtskugeln, Christbaumspitzen, Kerzen, Teelichter, Krippenfiguren und vieles mehr hat das Geschäft im Angebot. "Es ist einer der beliebtesten Stores im Ruhrgebiet, und es ist wunderbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder eng zusammenarbeiten", freut sich Center-Manager Torben Seifert.

Ab Oktober eröffnet der OFT-Store seine Pforten. Dortmund ist laut Thier-Galerie nach Frankfurt erst der zweite Standort in Deutschland. Der OFT-Store ist erfolgreich auf der Social-Media-Plattform TikTok unterwegs. Er bietet den Streetwear-Hype "Modest Fashion" an. T-Shirtkleider, Zweiteiler, fließende Jersey-Kleider: Die Kleidung ist oft weit und figurumspielend geschnitten, meist länger und bedeckt viel Haut.

Die Modekette "New Yorker" modernisiert und renoviert ihren Laden von August bis November etagenweise und sorgt laut Center-Management bei laufendem Betrieb für ein frisches und freundliches Aussehen.

Von der Kampstraße in die Thier-Galerie will das alteingesessene Dortmunder Reisebüro "Stoffregen" ziehen. Anfang Oktober soll das Reisebüro im Einkaufszentrum zu finden sein.

Für den guten Zweck, Blut spenden, ist die Thier-Galerie ab Ende September ein guter Anlaufpunkt. "Blutspende im neuen Design" verspricht Holger Praßel, Kaufmännischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendediensts West. Der DRK-Blutspendedienst wolle den Dortmundern ein brandneues Konzept bieten.

Eine bessere und schnellere Orientierung soll ab Ende August das neue digitale Wegesystem bieten. So sollen die Kundinnen und Kunden per Handy schnell zum gewünschten Geschäft geführt werden. "Für Kunden, die einen begrenzten Zeitrahmen zur Verfügung haben, ist dieses Angebot optimal", findet Center-Manager Torben Seifert. (red)

