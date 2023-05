Todesschuss in Lüdenscheid: 23-jähriger Syrer stellt sich

Hagen. Nach dem gewaltsamen Tod eines 24-Jährigen in Lüdenscheid hat sich der 23-jährige Tatverdächtige gestellt. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Der tatverdächtige 23-Jährige Syrer, der am Montag einen 24-jährigen Syrer in Lüdenscheid erschossen haben soll, hat sich am Donnerstagabend in Begleitung seines Anwalts der Polizei gestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, heißt es.

Der 23-Jährige geriet am Donnerstag ins Visier der Ermittler, es wurde öffentlich nach ihm gefahndet. Der mutmaßliche Schütze und das Opfer, beide syrische Staatsangehörige, kannten sich laut Polizeiangaben bereits vor der Tat.

Zunächst waren ein 15- und ein 18-Jähriger verdächtig

Das Opfer sei am Montag im Zentrum von Lüdenscheid auf der Rolltreppe des Zentralen Omnibusbahnhofs von dem Tatverdächtigen zunächst angeschossen und lebensbedrohlich verletzt worden. Später sei der junge Mann im Krankenhaus gestorben. Der 24-Jährige soll von nur einem Schuss tödlich getroffen worden sein. Das Projektil soll von unten nach oben in den Körper eingedrungen sein und mehrere Organe verletzt haben. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ermittelt in der Angelegenheit.

Die Polizei hatte am Montag zunächst einen 15- und einen 18-Jährigen in der Nähe des Tatorts im Lüdenscheider Zentrum festgenommen. Die beiden waren jedoch am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil sich der dringende Tatverdacht nicht erhärtet habe, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hagen mitgeteilt hatte. Gegen die beiden Jugendlichen soll kein Haftbefehl beantragt worden sein, möglicherweise spielen beide aber noch eine Rolle im Zusammenhang mit der Tat.

Todesschuss ein Jahr nach tödlichem Drama auf Kirmes

Der Vorfall vom 1. Mai ereignete sich fast genau ein Jahr nach dem ebenfalls tödlichen Zwischenfall auf der Steinert-Kirmes in Lüdenscheid, als im Zuge eines Streits ein Unbeteiligter zu einem tragischen Zufallsopfer wurde. Damals, am 21. Mai 2022, waren auf dem Volksfest mehrere Schüsse gefallen – wohl im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren mit einem Jugendlichen, der seinen Vater zur Hilfe rief. Eine Kugel erwischte damals einen unbeteiligten 40-Jährigen im Bauch. Das Zufallsopfer – ein sudanesischer Asylbewerber – verblutete wohl.

Damals wurden recht schnell zwei Teenager (16) festgenommen, aber auch zügig wieder freigelassen. Inzwischen wird ein heute 18-jähriger Marokkaner beschuldigt, für den tödlichen Kirmes-Schuss verantwortlich zu sein. Der junge Mann war Anfang Februar zusammen mit drei Syrern wegen einer Serie von Raubüberfällen in Lüdenscheid, Hagen und andernorts verurteilt worden (zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren). Wie im Laufe dieses Verfahrens vor dem Landgericht Hagen bekannt wurde, wird der 18-Jährige aus den Reihen seiner Mitangeklagten bezichtigt, den fatalen Schuss auf der Kirmes abgegeben zu haben. Mit einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Hagen ist zeitnah zu rechnen, auch wenn von der Tatwaffe jede Spur fehlen soll.

Dass es gerade jetzt – gut eine Woche vor Beginn der Steinert-Kirmes 2023 – erneut zu einem tödlichen Zwischenfall in Lüdenscheid kam, ist wahrscheinlich Zufall. Wie die Staatsanwaltschaft Hagen mitteilt, ergeben sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen „keine Zusammenhänge zwischen der aktuellen Tat vom 1. Mai und dem zurückliegenden Fall auf der Lüdenscheider Kirmes im Jahr 2022“.

