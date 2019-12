Prozessauftakt Tödlicher Messerangriff in Paderborn: Angeklagter schweigt

Paderborn. Ein Mann soll in Paderborn seinen Cousin erstochen haben, als dieser noch mit seiner Frau im Ehebett lag. Jetzt hat der Mordprozess begonnen.

Weil er seinen Cousin in dessen Ehebett erstochen haben soll, steht seit diesem Dienstag ein 60-Jähriger vor dem Landgericht Paderborn. Zum Prozessauftakt schwieg er zu den Vorwürfen, die Ehefrau des Opfers schilderte den brutalen Angriff hingegen im Zeugenstand. Demnach hatte der 60-Jährige das Zimmer mit den Worten „Ihr müsst sterben“ betreten. Sie könne sich nicht erklären, was in ihrem Verwandten vorgegangen sei.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten beim Prozessauftakt vor, völlig betrunken in die Wohnung seines zehn Jahre jüngeren Cousins und dessen Frau (47) eingedrungen zu sein. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, dann soll er den Cousin mit mehreren gezielten Messerstichen getötet haben. Die Frau habe laut geschrien, so dass ihr 17-jähriger Sohn sowie ein Nachbar zur Hilfe eilten. Gemeinsam hätten sie den Angreifer überwältigt.

Motiv für Messerstiche bislang ungeklärt

Die Staatsanwaltschaft geht von erheblich verminderter Schuldfähigkeit des Angeklagten aus, weil der Mann bei der Tat im Juni betrunken gewesen sei. Das Motiv für die Attacke konnte bisher nicht ermittelt werden.

Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Tatvorwürfen, berichtete aber über seinen Lebensweg. Der in Sibirien geborene Deutsche hatte demnach lange als Lkw-Fahrer gearbeitet, ist aber seit einem Arbeitsunfall vor einigen Jahren arbeitslos und in den Alkoholismus abgerutscht. (dpa)