Tödlicher Unfall auf A1 - Fußgänger von Lkw erfasst

Dortmund. Ein 52-jähriger Mann aus Hamm ist am späten Montagabend auf der A1 von einem Lkw erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ein Fußgänger ist am späten Montagabend auf der A1 bei Hamm in Höhe der Lippebrücke von einem Lkw erfasst worden. Der Mann starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich der Mann gegen 23.45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bremen aufgehaltem. Der Fahrer eines Lkw erkannte den Fußgänger offenbar zu spät und erfasste ihn. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 52-Jährige tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.