Trauer und Bestürzung: Werner Hahn überraschend gestorben

Hagen. Trauer und Bestürzung in der Kulturszene der Region: Werner Hahn, der die Theaterlandschaft in Hagen und Siegen geprägt hat, ist tot.

Die Kulturwelt trauert um Werner Hahn. Der große Hagener Theaterkünstler starb überraschend und unerwartet am Donnerstag im Alter von 65 Jahren, wie seine Familie am Freitag bestätigte. Werner Hahn starb an dem Ort, den er neben seiner Familie am meisten liebte: auf der Bühne, jungen Menschen seine Begeisterung für das Theater vermittelnd.

Der lyrische Bariton wurde 1956 in Salzburg geboren und war von 1982 bis 2017 am Theater Hagen engagiert. Dort baute der Sänger ab 2000 die Junge Bühne Lutz als innovatives Jugendtheater auf. Das Lutz entwickelte er als Leiter, Autor und Regisseur zu einem Theaterprojekt, das Teilhabe, Integration und Inklusion ermöglichte. Seit der Spielzeit 2017/2018 entwickelte der Künstler am Apollo-Theater Siegen mit großem Erfolg die Sparte Junges Apollo.

Für unsere Redaktion schuf Werner Hahn die mobile Theaterproduktion „Mücken auf der Haut“ zum Thema Alltagsrassismus, die im Oktober Premiere feiern sollte. Für seine Verdienste wurde Werner Hahn vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und den Zukunftspreis „Kinder zum Olymp“ des Bundespräsidenten. Ein ausführlicher Nachruf folgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland