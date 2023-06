„Umfangreiches Schadensbild“: Nächste Brücke kaputtgefahren

Kierspe. Die Folgen der A-45-Sperrung werden sichtbarer - so die Vermutung. Nach einer Brücke in Altena ist nun auch ein Bauwerk in Kierspe betroffen.

Das Brückendesaster auf der Autobahn 45und seine Folgen? Auf den Ausweichstrecken rund um Lüdenscheid ist nun die nächste Brücke kaputtgefahren: Bei einem Bauwerk der Bundesstraße 237 in Kierspe, das über die Volme führt, wurden bei einer Sonderprüfung „ein umfangreiches Schadensbild an der Unterseite des Überbaus festgestellt“, wie der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW am Freitagmorgen mitteilt.

Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Bauarbeiten gehen voran. Foto: Fotograf Ralf Rottmann

Großbaustelle Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid Blick auf die Großbaustelle Rahmedetalbrücke am 9. Juni 2023 bei Lüdenscheid Die verschüttete Straße ist wieder frei befahrbar. Foto:Ralf Rottmann/ Funke Foto Services Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Demnach handelt es „um eine Schadenserweiterung gegenüber der Bauwerksprüfung aus dem Jahr 2021“ mit schollenartigen Betonabplatzungen, starker Korrosion des Betonstahls und einer hochgradigen Carbonatisierung des Betons.

Wegen der fortgeschrittenen Schäden muss der Lkw-Begegnungsverkehr auf der Brücke ausgeschlossen werden, das Bauwerk wird zeitnah nur noch einspurig zu befahren sein. Zudem wird Tempo 30 ausgeschildert werden. Im Weiteren werde die Brücke einem engmaschigen Monitoring unterzogen, um auf eventuell auftretende Schadenserweiterungen schnellstmöglich reagieren zu können.

Verkehrseinschränkungen durch Dreiphasenampel

„Die Situation ist ganz frisch und wir erstellen gerade ein Konzept“, sagt Andreas Berg von Straßen.NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen. „Mit etwas Glück ist Ende der kommenden Woche die Ampelanlage und das Tempo 30 dort umgesetzt. Vermutlich wird es sich wegen der Nähe zur Bundesstraße 54 um eine Dreiphasenampel handeln, daher ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.“

Das Teilstück gehört zur Schwerlastroute Südwestfalen, daher „können sich hier für nicht genehmigungsfreie Großraum- und Schwertransporte auf den jeweiligen Einzelfall bezogen Einschränkungen ergeben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit verschärft sich die Situation auf den Alternativstrecken zur gesperrten Autobahn 45 besonders für Lkw weiter. Die Brücke auf der Bundesstraße 236 in Altena ist seit Jahresbeginn wegen erheblicher Schäden für Lkw über 3,5 Tonnen gar nicht mehr befahrbar. Seit Montag herrscht in Lüdenscheid auf der Bedarfsumleitung und im Volmetal (B5 4) ein Fahrverbot für den Lkw-Durchgangsverkehr. Eine mögliche Ausweichroute wäre der Weg durch Kierspe - der aber nun ebenfalls deutlich erschwert wird.

Ob der Schaden an der Brücke eine Folge der Sperrung der Rahmedetalbrücke und der Verkehrszunahme ist? „Das wären Mutmaßungen“, sagt Berg.

