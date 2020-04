Umfrage: Ist die Verlängerung des Kontaktverbots sinnvoll?

Hagen. Die Kontaktbeschränkungen werden laut Kanzleramtschef Helge Braun "sicherlich" bis zum 10. Mai verlängert. Was halten Sie davon? Stimmen Sie ab!

Die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun „sicherlich“ erst einmal bis 10. Mai verlängert werden. Das kündigte der CDU-Politiker am Donnerstag vor Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen an. Die größere Diskussion über weitere Öffnungsschritte werde bei der nächsten Beratung am 6. Mai erfolgen. Bis zum 10. Mai solle das „wesentliche Paket“ erst einmal verlängert werden, sagte Braun.