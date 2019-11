Frauenhofer Institut: Einstieg in klimaschonenden Verkehr

Der Transportsektor hat die für 2020 gesetzten Klimaziele massiv verfehlt. Der Güterverkehr wird in den kommenden Jahren weiter stark zunehmen. Die Straßen sind voll. Eine nahe liegende Idee wäre deshalb, Bahn und Schifffahrt stärker einzubinden in die Transportlogistik: Kombinierter Verkehr (KV) nennt man Konzepte, bei denen Lkw nur einen kurzen Vor- und Nachlauf auf der Straße übernehmen. Das bietet viele Vorteile. Der Marktanteil für KV dümpelt aber seit Jahren bei 2,4 Prozent. Ein Projekt des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund und der Studiengesellschaft für Kombinierten Verkehr (SGKV) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, Unternehmen beim Einstieg in den klimaschonenden Verkehr zu unterstützen.

Erfahrungsaustausch

Ergebnis des zweijährigen Projekts, das am Mittwoch mit einem Abschlussworkshop am IML endete, ist ein Praxisleitfaden, der Firmen für die Vorteile des Kombinierten Verkehrs sensibilisiert, die häufigsten Fragen klärt und Tipps für die Umstellung gibt. Er findet sich unter www.erfa-kv.de im Netz und ist aus einem Erfahrungsaustausch von Versendern, Transporteuren und Spediteuren entstanden.

Volkswirtschaftlich sind die KV-Vorteile klar: Straßen werden entlastet und CO 2 -Emissionen vermieden. Aber auch betriebswirtschaftlich bieten sich Chancen: Lkw, die im Vor- und Nachlauf eingesetzt werden, dürfen ein Gesamtgewicht von 44 statt 40 Tonnen aufweisen, sind von der Kfz-Steuer befreit und von Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen ausgenommen. Zudem könnte der KV eine Antwort sein auf den akuten Fahrermangel in der Logistikbranche; zudem ist der Einsatz der Lkw-Fahrer ausschließlich im Nahbereich familienfreundlich.

Allerdings muss sich der Umstieg auch rechnen. Dazu sollte die Transportdistanz mehr als 300 km betragen und das nächste geeignete Umladeterminal nicht weiter als 30 km entfernt sein. Manche Terminals schlagen nur Container um, andere sind besser ausgestattet. „Man muss sich genau anschauen, was KV-fähig ist und was nicht“, sagt Agnes Eiband, Projektmitarbeiterin vom IML. „Die Mehrheit der Transporte ist es eher nicht.“ Zwischen einer Mehrheit und 2,4 Prozent ist allerdings noch ein weiter Abstand.

Was also sind die Hindernisse? „Das Hauptproblem ist der komplexe Koordinierungsaufwand“, erklärt Rüdiger Ostrowski, Geschäftsführender Vorstand beim Verband Spedition und Logistik NRW. „Der Disponent will Fahrer beschäftigen und Lkw auslasten und kümmert sich nicht um Alternativen.“ Thore Arendt, Leiter der Geschäftsstelle des Logistiknetzes KNI in Osnabrück stimmt zu: „Alternative Transportwege sind oftmals unbekannt und bei den Kunden auch nicht nachgefragt.“

Die Hauptsorge der Kunden, wenn man ihnen Kombinierten Verkehr anbietet, ist mangelnde Pünktlichkeit. „90 Prozent Pünktlichkeit reicht ihnen nicht“, sagt Eiband. Auch Lkw stehen mal zwei Stunden im Stau. Aber ein ganzer Tag auf dem Abstellgleis würde Abläufe durcheinanderbringen, Just-in-time-Konzepte unmöglich machen.

Hoher Aufwand

Andererseits könnte man über die Prozessstruktur im Unternehmen nachdenken: Muss alles in 24 Stunden verfügbar sein oder reichen auch 48? Ist es sinnvoll, Eiliges von weniger Dringendem zu trennen? Gerade kleine und mittlere Unternehmen beschäftigen sich wenig mit solchen Fragen. Der Aufwand ist ihnen zu hoch. Und sie fragen sich, ob die Bahn überhaupt zusätzliche Kapazitäten hätte. „Hat sie“, weiß Agnes Eiband, „nur nicht immer zu den Wunschzeiten.“