Wetter Sturmtief bestimmt am Mittwoch das Wetter in NRW

Offenbach. Es wird ungemütlich: Ab dem Nachmittag nimmt der Wind zu. Am Mittwoch bestimmt ein Sturmtief das Wetter in NRW. Auch schwere Sturmböen möglich.

Das Wetter wird zunehmend ungemütlich in NRW: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, strömt am Dienstag mäßig warme Atlantikluft ins Land. Der Wind nimmt zu. Am Mittwoch bestimmt dann ein Sturmtief das Wetter in NRW.

Bereits ab Dienstagnachmittag und -abend erwartet der DWD vor allem im Bergland einzelne starke Böen um 50 km (Bft 7), zum Abend von Westen auch stürmische Böen mit Regenschauern und Sturmböen um 75 km/h (Bft 8-9).

Bergland und Aachener Raum besonders betroffen

In der Nacht zum Mittwoch wird die Windstärke laut DWD immer weiter zunehmen. Dann sind bis zum Morgen im Flachland verbreitet stürmische Böen um 70 km/h (Bft 8) und einzelne Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) möglich. In exponierten Lagen im Bergland und im Aachener Raum auch einzelne schwere Sturmböen um 90 km/h (Bft 10).

Im Westen soll der Wind den Meteorologen zufolge am späten Vormittag am stärksten wehen, im Osten am frühen Nachmittag. Verbreitet treten dann Windgeschwindigkeiten bis zu 85 km/h auf, teils sind zusammen mit Regenschauern auch schwere Sturmböen um 95 km/h, in besonders exponierten Lagen auch bis zu 100 km/h möglich.

Bäume voller Laub bieten Wind große Angriffsfläche

Danach wird der Wind schwächer, so die Vorhersage des DWD. Am Abend sind demnach noch einzelne Windböen um 55 km/h möglich, im Osten noch letzte stürmische Böen, lokal auch Sturmböen. In der Nacht zu Donnerstag soll der Wind dann völlig abflauen.

Der DWD weist darauf hin, dass Bäume voller Laub dem Wind eine recht große Angriffsfläche bieten, sodass es leicht zu herabfallenden Ästen kommen kann. (red)