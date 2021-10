Unfall auf A45 mit drei Fahrzeugen – vier Verletzte

Auf der A45 hat es am Samstag einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Meinerzhagen/Drolshagen. Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind am Samstagmittag auf der A45 vier Menschen verletzt worden. Die Autobahn zwar vorübergehend gesperrt.

Vier Verletzte, zwei davon schwer – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wechselten mehrere Autos gegen 12.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Meinerzhagen von der rechten auf die mittlere Fahrspur, um einem auffahrenden Wagen Platz zu machen.

Ein Auto sei von der Mittelspur direkt auf den linken Fahrstreifen weitergewechselt, so ein Polizeisprecher. Dabei habe er ein mit hohem Tempo von hinten herankommenden Wagen übersehen. Es kam zur Kollision, und der Unfallwagen wurde auf ein weiteres Auto geschoben.

Für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sei die Autobahn vorübergehend gesperrt worden. Laut Polizei wurde die Sperrung um kurz vor 15 Uhr wieder aufgehoben. In der Spitze gab es sechs Kilometer Stau. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland