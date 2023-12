Unser Adventskonzert startet Donnerstag um 18.30 Uhr

Hagen Endlich hat das Warten ein Ende. Vorhang auf für beliebte Weihnachtslieder und Swing-Klassiker beim WP-Adventskonzert 2023.

Donnerstagabend hat das Warten endlich ein Ende. Um 18.30 Uhr beginnt unser digitales Adventskonzert mit den Gesangssolisten Angela Davis (Sopran) und Kenneth Mattice (Bariton). Übertragen wird das Programm auf allen digitalen Kanälen unserer Redaktion, auf Facebook, auf wp.de oder ganz bequem unter dem Link: wp.de/adventskonzert2023. Mit dieser dreiviertel Stunde Musik möchte die Redaktion allen Leserinnen und Lesern ein wenig weihnachtliche Vorfreude schenken und einen kleinen Kontrapunkt zu den vielen traurigen und beängstigenden Nachrichten unserer Tage setzen.

Mehr zum Thema

Angela Davis und Kenneth Mattice sind populäre Solisten am Theater Hagen, die nicht nur in Oper und Operette gefeiert werden, sondern ebenfalls eine Leidenschaft für Jazz und Swing haben, für beschwingte Rhythmen und bluesige Noten. Für unser Adventskonzert haben sie einen bunten Strauß bekannter und weniger bekannter Klassiker zusammengestellt: Goldene Songs aus den großen Jahren des Broadways, in denen es um die Liebe und ihre Tücken geht wie „Fly Me to the Moon“, zwei Arien aus bekannten Operetten, darunter „Lippen schweigen, `s flüstern Geigen / Hab mich lieb“ aus „Die lustige Witwe“. Dazu kommen besinnliche deutsche und englische Weihnachtslieder. Kenneth Mattice hat aber auch eine humorvolle kleine Ballade mitgebracht, in der die Großmutter von einem Rentier überrannt wird. Am Klavier sorgt Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel für einen guten Klang.

Das digitale WP-Adventskonzert erklingt Donnerstag, 14. Dezember, ab 18.30 Uhr. Zu hören auf allen digitalen Kanälen der WP, auf Facebook, auf wp.de und unter wp.de/adventskonzert2023

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland