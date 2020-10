Er werde selbst manchmal müde, über das Thema zu sprechen, sagt Sebastian Heinze. Der 23-Jährige, gebürtig aus Lennestadt, sitzt in einer Wohnung in der griechischen Küstenstadt Thessaloniki. Die Telefonverbindung ist schlecht, er geht ein paar Schritte ans Fenster und spricht dann doch wieder über die Flüchtlingssituation an der europäischen Grenze.

Mehrere Monate lang war das Thema teilweise aus der öffentlichen Diskussion in Deutschland verschwunden. Corona stand im Fokus. Mit den Bildern des brennenden Flüchtlingslagers in Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist es mit einer besonderen Dramatik in die Köpfe der Menschen zurückgekehrt. Etwa 13.000 Menschen sind nach offiziellen Angaben durch den Brand obdachlos geworden – 9000 von ihnen sind inzwischen in einem neu errichteten Übergangslager untergekommen. Jetzt wird seit Wochen in Deutschland wieder über die Aufnahme von Geflüchteten diskutiert. Und Sebastian Heinze sagt: „Der größte Fehler, den ich machen könnte, wäre aufzuhören, darüber zu sprechen.“

„Grenzenlose Wärme“ gegründet

Der 23-Jährige erzählt von seinen Erlebnissen: Zusammen mit Kommilitonen der Fachhochschule Dortmund hat er 2016 den Verein „Grenzenlose Wärme“ gegründet – für internationale Flüchtlingshilfe mit dem Schwerpunkt Griechenland. Zum Jahreswechsel 2016/17 ist eine Gruppe von ihnen zum ersten Mal nach Thessaloniki gefahren: „Danach war klar, mit dem einen Mal herunterfahren ist es nicht vorbei“, erinnert sich Heinze, „sondern das ist ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird und beschäftigen sollte.“ Mitte September ist er nun als freiwilliger Helfer zum zehnten Mal in vier Jahren nach Thessaloniki gereist. In einem voll mit Hilfsgütern beladenen, alten Transporter, den ihm der Jugendtreff aus Lennestadt-Grevenbrück zur Verfügung gestellt hat.

Sebastian Heinze aus Lennestadt hilft in Griechenland. Foto: Nicole Voss / WP

Vor Ort arbeitet er nun bei der Organisation „WaveThessaloniki“ mit anderen freiwilligen Helfern in einer „solidarischen Küche“, die Essen für obdachlose Geflüchtete kocht und ausgibt. Etwa 250 bis 300 gebe es von ihnen in der Stadt, sagt er. „Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, es gab viel zu tun“, schildert Sebastian Heinze. „Die Tage sehen ziemlich gleich aus: Vormittags arbeite ich im Lagerhaus, sortiere Sachen wie Schlafsäcke oder Isomatten und bringe die dann mit meinem Wagen in den „Community-Space“, den Gemeinschaftsraum.“

Essensausgabe im Rotlichtviertel

Weil er mit meinem Auto mobiler ist als andere Freiwillige, kauft er zwischendurch noch Lebensmittel für die Organisation ein. „Am Nachmittag kochen die Volunteers und abends ab 18 Uhr verteilen wir das Essen.“ Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie erfolgt die Essensausgabe im Freien, in einem Rotlichtviertel unweit des Bahnhofs, berichtet Sebastian Heinze. „Die Nachbarn der Bordelle sind keine Fans davon, dass sich die Flüchtlinge hier rumtreiben. Aber sie nehmen es wohl oder übel hin.“

Die Menschen seien häufig nicht als Geflüchtete in Griechenland registriert und damit illegal im Land. Viele seien auf Durchreise nach Nord- und Mitteleuropa, doch die Grenzen seien dicht. „Täglich kommen neue Flüchtlinge in die Sprechstunde, die von den Grenzen im Norden zurückgedrängt wurden. Sie wurden vermöbelt, haben fiese Wunden, die ihnen mit Schlagstöcken zugefügt wurden und sogar ausgeschlagene Zähne.“

Insgesamt vier Wochen wird er auf dem griechischen Festland unterwegs sein. Nach dem Einsatz in Thessaloniki geht es für Sebastian Heinze noch eine Woche in ein Flüchtlingscamp nördlich der Küstenstadt, das von einer US-amerikanischen Hilfsorganisation geleitet wird. Hier hilft der 23-Jährige bei einem Bauprojekt.

Menschenwürde erhalten

Viel Arbeit, aber bekommt auch einiges zurück. „Ich finde es abgefahren, wie dankbar die Geflüchteten für unsere Unterstützung sind“, sagt er bescheiden. „Es ist nicht viel, was wir hier leisten. Wir probieren den letzten Rest Menschenwürde zu erhalten. Und trotzdem bedeutet es den Flüchtlingen unheimlich viel, weil sie wissen, dass sie bei uns sicher sind.“

Die Essensausgabe für obdachlose Geflüchtete in Thessaloniki, Griechenland. Foto: Sebastian Heinze

Der Lennestädter studiert Soziale Arbeit in Dortmund. Als Dualer Student arbeitet er bei einem Sozialdienstleister, der unter anderem Geflüchtete in Deutschland betreut. Für den vierwöchigen Einsatz verbraucht er seinen Jahresurlaub. Er könne nicht durchgehend in Griechenland sein, „wir können es uns als privilegierte, deutsche Studierende aber erlauben, herunterzufahren“, sagt er. Die Kosten für den Einsatz belaufen sich auf rund 1000 Euro, die durch den Dortmunder Verein „Grenzenlose Wärme“ getragen werden. Der Verein finanziert sich durch Spendengelder. Die Unterkunft bei Bekannten in Thessaloniki bezahlt Heinze selbst. „An manchen Tagen habe ich am Nachmittag auch kleine Pausen. Die verbringe ich dann am Strand. Das tut als Ausgleich sehr gut.“

Der öffentlichen Debatte über die Bilder brennender Flüchtlingscamps an der europäischen Grenze gebe er noch zwei bis drei Wochen, „dann glaube ich, dass auch Moria wieder vergessen wird“, sagt er. „Je länger man das macht, umso mehr bekommt man mit, dass es irgendwann keinen mehr interessiert.“ Bei seinen Einsätzen vor Ort in Griechenland habe er erlebt, dass Flucht häufig mit Einzelschicksalen der Menschen verbunden sei. „So lange das ausgeblendet wird, fällt das Vergessen einfacher.“

Mehr Infos : grenzenlose-waerme.blog