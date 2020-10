Der negative Corona-Test wird quasi zur Eintrittskarte für den Herbsturlaub für die Bürger aus Risikogebieten – und dazu gehört längst nicht mehr nur Hagen, immer mehr Städte und Kreise liegen über dem Grenzwert. Und auch in mehr ländlichen Gebieten wie den Kreisen Siegen-Wittgenstein oder Olpe steigt die Quote der Neu-Infektionen. Aber wo kann ich tatsächlich den Corona-Test machen lassen? Hier gibt es die Antworten.

Muss mein Hausarzt einen Coronatest vor dem Urlaub durchführen?

Der eigene Hausarzt sollte zunächst kontaktiert werden, sagt Vanessa Pudlo, die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). „Er oder sie ist, wie bei allen asymptomischen Testungen, die erste Anlaufstelle. Aber ganz klar ist auch: Die Hausärzte sind nicht verpflichtet, einen solchen Test für Reisewillige durchzuführen. Ihr Fokus liegt immer auf der Versorgung von Kranken. Wenn aber noch Kapazitäten frei sind, dann können Ärzte die Tests durchführen.“ Auch das NRW-Gesundheitsministerium bestätigt, dass es keine Verpflichtung für die Ärzte gibt, diese Tests durchzuführen.

Wo finde ich einen Arzt, der den Coronatest vor dem Urlaub durchführt?

Wenn der eigene Hausarzt den Test nicht durchführen kann oder will, dann kann diese Liste auf der Seite der KVWL-Seite helfen. Hier sind alle Praxen aufgelistet, die in Westfalen-Lippe die Tests anbieten. Allerdings basiert die Liste auf einer Abfrage der Kassenärztlichen Vereinigung, als es um Reiserückkehrer sowie Personal aus Schulen und Kitas ging, die sich testen lassen konnten. Ob dies nun auch für die Reisewilligen aus Risikogebieten wie Hagen, Hamm oder dem Kreis Unna gilt, wurde nicht erneut abgefragt. „Und auch hier gilt, dass die Ärzte auf dieser Liste den Test nicht durchführen müssen, wenn sie keine Kapazitäten haben“, sagt KVWL-Sprecherin Vanessa Pudlo.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich an spezielle Testzentren zu wenden. Die Stadt Hagen hat ein solches am Montag, 12. Oktober, eingerichtet – allerdings nur für Bürgerinnen und Bürger aus Hagen. Betrieben wird es vom Gesundheitsamt mit Hilfe des Roten Kreuzes. Das Ergebnis bekommt man später per App mitgeteilt. Und auch nur dort führt die Stadt Tests für Reisewillige durch.

Mit einem Erlass hatte das NRW-Gesundheitsministerium am vergangenen Freitag die Kreise und kreisfreien Städte aufgefordert, die Testungen von Reisewilligen aus Hotspots zu ermöglichen. In diesen Testzentren sieht die Kassenärztliche Vereinigung übrigens keine Konkurrenz zu den Hausärzten: „Wir begrüßen vielmehr die Einrichtung sehr“, so Sprecherin Vanessa Pudlo.

Was kosten die Tests für Reisewillige?

Die Landesregierung hatte am Freitagabend auf Anfrage der WESTFALENPOST verkündet, dass die Tests für Bürger aus Risikogebieten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 50 kostenfrei für die Bürger sind. Die anfallenden Kosten für Labor und Arzt übernehmen demnach das Land und der Gesundheitsfonds. Die KVWL setzt dies alles zwar um, übt aber auch Kritik an den neuerlichen Regelungen. Allein der Umstand, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten ihre Tests wieder selbst bezahlen müssten, die Bürger aus innerdeutschen Risikogebieten, die verreisen wollten, sie aber bezahlt bekämen, weise Fragezeichen auf, so Sprecherin Vanessa Pudlo.

Gibt es genug Laborkapazitäten?

Im Vorfeld der Entscheidung, alle Reisewilligen aus NRW-Risikogebieten den Corona-Test kostenlos anzubieten, ist offensichtlich nicht mit den Laboren gesprochen worden. Das Labor Wahl zum Beispiel, das Standorte in Lüdenscheid und Hagen hat, hatte sich sehr überrascht gezeigt. Dort ist man jetzt schon stark ausgelastet. „Die Landesregierung ist mit den Laboren wegen der Testkapazitäten im Gespräch“, heißt es daher auch vorsichtig beim NRW-Gesundheitsministerium. „Wir gehen aber derzeit davon aus, dass ausreichend Testkapazitäten vorhanden sind.“