Urlaubs-Wirrwarr: „Das Hü und Hott verunsichert doch nur“

Das Wirrwarr um Beschränkungen für Urlaubsreisen in Deutschland für Bürger aus Corona-Hotspots wie Hagen, Wuppertal und Hamm stößt in der Reisebranche auf scharfe Kritik.

„Der unterschiedliche Umgang in den Bundesländern mit sogenannten Beherbungsverboten für Urlauber aus inländischen Risikogebieten zeigt die Nachteile des Föderalismus“, sagte Marija Linnhoff, 1. Vorsitzende des Verbandes unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR): „Jeder macht, was er will und keiner blickt mehr durch“, so die gelernte Reisekauffrau aus Hagen.

Einheitliche Regelungen gefordert

Das „Hü und Hott“, so die Verbandsvorsitzende weiter, führe nur zu weiterer Verunsicherung in der Bevölkerung. „Die Politik muss einheitliche Regelungen finden“, fordert Marija Linnhoff. Und ergänzt: „So lange wir das in Deutschland nicht schaffen, müssen wir erst gar nicht über europäische Lösungen reden.“

„Den Menschen wird die Eigenverantwortlichkeit entzogen“

Für die frühere Inhaberin eines Reisebüros in Iserlohn müssen Regeln in der Corona-Pandemie – „und auch Sanktionen bei Verstößen“ - sein. „Aber ich habe kein Verständnis, wenn dem einzelnen Menschen Eigenverantwortlichkeit entzogen wird.

Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn („ich schätze eigentlich sein Vorgehen in der Pandemie“) die Bundesbürger aufgefordert hat, den Herbst- und Winterurlaub in Deutschland zu verbringen, hält Marija Linnhoff für einen Fehler: „Wo sollen denn die ganzen Urlauber hierzulande hin? Sollen sie zu Hause bleiben und Winterschlaf halten oder hohe Menschenaufläufe erzeugen und so weiter hohe Infektionszahlen provozieren?“

Urlaub nur mit negativem Corona-Test

Die Bundesländer hatten am Mittwoch mehrheitlich beschlossen, dass Bürger aus innerdeutschen Risikogebieten nur dann an hiesigen Urlaubsorten beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können.