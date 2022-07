Bußgelder bei Verstößen gegen die NRW-Corona-Regeln rechtens

Hamm. Das Oberlandesgericht Hamm hat die Corona-Regeln während des Lockdowns bestätigt. Ein 17-Jähriger hatte gegen ein Bußgeld Berufung eingelegt.

Das Verbot von Feiern und Versammlungen während des zweiten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2021 ist laut dem Oberlandesgericht Hamm kein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte gewesen. In einem Fall hatte ein 17-Jähriger gegen ein Urteil des Amtsgerichts Ahaus Berufung eingelegt, das ihn zur Zahlung von 250 Euro verurteilte, wie der Senatsvorsitzende Martin Saal am Dienstag in Hamm erklärte.

Der Beklagte hatte mit sechs jungen Leuten in einer Hütte eine Party gefeiert, bei der die Anwesenden weder Masken noch den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten hätten. Daher sei die Sanktionierung gerechtfertigt gewesen.

Auch das 2020 während des ersten Lockdowns verhängte Versammlungsverbot von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit sei verhältnismäßig und rechtmäßig gewesen, erklärte der Jurist. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bedeute zwar einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit. Es sei jedoch mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit vereinbar.

Oberlandesgericht Hamm: Sachverhalte werden immer öfter gerichtlich geklärt

Die hohe Zahl der mit Bußgeldern geahndeten Vergehen gegen die Coronaschutz-Verordnungen der NRW-Regierung spiegele sich nicht in der Jahresbilanz des Oberlandesgerichts Hamm wider, erklärte Saal beim Jahrespressegespräch. Dass nicht mehr Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht gelandet seien, erklärte Saal mit den Anwaltskosten. Rechtsschutzversicherungen würden nicht in jedem Fall die Prozesskosten übernehmen.

Bei den Verfahren im sogenannten Abgasskandal gegen mehrere Autohersteller sei seit 2021 eine Trendwende feststellbar, erklärte der Senatsvorsitzende. Eine größere Zahl von Berufungen würde immer weniger, etwa durch außergerichtliche Einigungen, vorher eingestellt. Der Sachverhalt würde immer öfter gerichtlich geklärt. (epd)

