Velbert: Was heimischen Vögeln beim Überwintern hilft

Velbert. Wer die hiesigen Piepmätze durch den Winter bringen will, muss einiges beachten. Die WAZ hat mit einem Velberter Futter-Experten gesprochen.

Viele Velberter wollen den gefiederten Gästen im Garten oder am Balkon nun mit Futtergaben durch die kalte Jahreszeit helfen. Aber: „Erstmal ist es wichtig, dass der Kunde auswählt, welchen Vogel er im Garten sehen möchte; danach sollte er dann auch das Futter wählen“, sagt Benedikt Meinhardt vom Fressnapf an der Friedrichstraße. Denn Gartenvögel gibt es bei uns viele: vom Rotkehlchen über den Gimpel, vielleicht sogar bis zum Turmfalken. Was aber sind überhaupt Gartenvögel? Vor allem jene, die ursprünglich in Wäldern und halboffenen Landschaften lebten und sich nun häufiger in Gärten blicken lassen. Dazu zählen, auch in Deutschland, zahlreiche Arten. Die bekanntesten dürften Meise, Rotkehlchen und Amsel sein.

Verschiedene Vögel, verschiedene Futter

Wer sich also entschieden hat, welchen Vogel er besonders gern auf seinem Stück Grün sehen möchte, kann dementsprechend das Futter wählen . „Es gibt ganz Unterschiedliches: etwa Sonnenblumenkerne, Mischfutter, Erdnussbruch, feine Sämereien, Fettfutter oder Meisenknödel“, sagt Experte Meinhardt. Welcher Vogel welches Futter bevorzugt, lässt sich im Internet auf den Webseiten des NABU nachschlagen oder im örtlichen Zoofachgeschäft erfragen.

Die Meise freut sich über das Fettfutter in der Kugel. Foto: KREIKENBOHM, Udo / WAZ FotoPool

Komplizierte Auswahl

Die Auswahl ist durchaus kompliziert: Eichelhäher etwa mögen Nüsse und Mais, Meisen stehen auf Fettfuttermischungen, Mönchsgrasmücken lieben Obst. Wer verschiedene Vögel anlocken möchte, kann auf Futtermischungen setzen. „Wichtig ist jedenfalls“, erklärt Meinhardt, „dass der Vogel die Fettversorgung kriegt“.

Und wie gelingt die optimale Fütterung? „Schön ist immer ein Vogelhäuschen mit Silo, sodass die Vögel nicht durch das Futter laufen und es mit Kot verunreinigen“, erklärt der Experte. Einen weiteren wichtigen Hinweis gibt der NABU: Futterspender müssen so gebaut und angebracht werden, dass das Futter auch bei starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann. Geschieht das doch, verdirbt die Nahrung.

Auf die Hygiene achten

„Futterplätze brauchen viel Hygiene“, sagt Meinhardt. „Vogelhäuschen etwa sollten jeden Tag ausgefegt werden.“ Und noch einen Tipp hat er: das Futter sollte nicht auf dem Boden verteilt werden, auch nicht unabsichtlich. „Unter den Vogelhäuschen sollte immer saubergemacht werden, sodass sich keine Schädlinge – auch Ratten – dort einnisten können.“ Wer den Piepmätzchen zusätzlich zum Festessen auch noch eine feuchtfröhliche Runde spendieren will, sollte besonders im Winter darauf achten, das Wasser regelmäßig neu einzufüllen. „Es muss regelmäßig erneuert werden, denn einen anderen Schutz gegen Frost gibt es nicht“, erklärt Meinhardt.

Auch im Winter brauchen die Vögel frisches Wasser. Bei Frost muss es allerdings regelmäßig erneuert werden. Foto: KREIKENBOHM, Udo / WAZ FotoPool

Brutkästen jetzt schon aufhängen

Doch damit sind die Winter-Maßnahmen für die Hobby-Ornithologen noch längst nicht erledigt. Denn wer möchte, dass die Vögel im Frühjahr seine Brutkästen annehmen, sollte diese schon jetzt aufhängen. So kann der Vogel den Kasten kennenlernen und sich dort verkriechen, wenn es kalt wird. „Die Nistkästen jetzt aufzuhängen“, sagt Meinhardt, „ist eine pfiffige Sache“. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.