Hagen. Mit der Konzerttour “Guten Tag, liebes Glück” kommen Max Raabe & Palast Orchester am 31. Januar nach Hagen. Wir verlosen Tickets.

Verlosung: Max Raabe zu Gast in Hagen

Die Eröffnungszeile „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein” wird Herzen und Ohren des Publikums beglücken! Weitere Titel werden für die Konzerttour “Guten Tag, liebes Glück” geschickt verwoben mit alt-geliebten und neu entdeckten Liedern aus den 20er/30er Jahren.

Gewinnen Sie 5 x 2 Karten für Max Raabe & Palast Orchester am 31. Januar 2020, 20 Uhr, in der Stadthalle Hagen.

