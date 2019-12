Verlosung: Tickets für Queen-Show in Essen gewinnen

Essen. Ein Abend voller Queen-Hits erwarten Besucher in der Revival-Show von Marc Martel und „One Vision of Queen“. Mit der WP können Sie dabei sein.

Kaum ein Sänger hat die Musikgeschichte so geprägt wie Freddie Mercury zu seinen Lebzeiten. Von Natur aus ein Bariton, konnte er die verschiedenen Register seiner Stimme in vielfältiger Weise abschattieren. Marc Martel, der kanadische Rocksänger, bringt Ausnahmekünstler Freddie Mercury gesanglich zurück auf die Bühne.

Martel, der als die stimmliche Reinkarnation Freddie Mercurys gilt, kommt 2020 mit „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ nach Europa und wird Publikum und Medien gleichermaßen in Staunen versetzen. Queen ist eine Band, die seit Jahrzehnten Menschen weltweit fasziniert. Egal ob tanzbare Hits, große Hymnen, tiefgehende Liebeslieder, musikalische Meisterwerke – Queen hatte sie alle und mit Marc Martel lässt sich auch heutzutage das Original-Queenfeeling spürbar nacherleben.

Tickets für Queen-Revival in der Grugahalle

Marc Martel lässt mit „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ das Phänomen Queen in seiner ursprünglichen Form wiederaufleben.

Heute können Sie, liebe Leser, 3 x 2 Tickets für „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ am 15. Januar 2020, 20 Uhr, in der Grugahalle Essen gewinnen.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.