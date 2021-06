Verlosung: zehn Yogapakete zu gewinnen

Hagen. Zum Weltyogatag verlosen wir in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei zehn Yogapakete.

Am 21. Juni ist internationaler Weltyogatag: Und egal ob alter Hase oder Neuling, mit Yoga kann jeder die Flexibilität und Kraft des Körpers stärken sowie den Geist entspannen.

In Kooperation mit der Warsteiner Brauerei verlosen wir zehn Yogapakete. Diese beinhalten je eine exklusive Warsteiner Yogamatte sowie einen Kasten des neuen Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % – der isotonischen Erfrischung nach dem Sport.

Datenschutzhinweise nach DSGVO erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800 8043333. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes Ihr Name und Wohnort in der WP veröffentlicht werden.

