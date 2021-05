Viele Wanderer am Pfingstwochenende im Sauerland unterwegs

Schmallenberg. Viele Menschen hat es am Pfingstwochenende zum Wandern ins Sauerland verschlagen. Besonders beliebt bei den Besuchern war der Rothaarsteig.

Hunderte Menschen haben das Pfingstwochenende für eine Tour ins Sauerland genutzt. Zumindest im Hochsauerlandkreis ist die Außengastronomie seit dem vergangenen Freitag wieder geöffnet. Aber bei weitem nicht alle Gastronomen nutzten schon die Chance.

Vielen war die Vorbereitungszeit zu kurz, manche hatten wohl auch nicht erwartet, wie gut das Wetter zumindest am Sonntag werden würde und wie viele Menschen unterwegs waren. Zum Beispiel rund um den Rothaarsteig im Bereich Schanze (Schmallenberg) und Kühhude (Bad Berleburg).

Volle Parkplätze

Auf beiden Seiten des Rothaarkamms waren die Parkplätze voll besetzt und die Kfz-Kennzeichen verrieten: Aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland, aber auch aus Hessen und Rheinland-Pfalz waren die Menschen angereist.

Vor der Hängebrücke - eine der Attraktionen des Rothaarsteigs – gab es Wartezeiten, auf dem Waldskulpturenweg standen viele Menschen vor den Kunstwerken. Und das lohnte sich – etwa für das Landschaftsgasthaus Schanze.

Ein Zelt als Verkaufsstand

Dort war ein großes, gut durchlüftetes Zelt als Verkaufsstand aufgebaut. Es gab von Kaffee und Kuchen über Bier, Brotzeit und Wein bis zu Pommes und Currywurst Verpflegung für Hunderte von Gästen, die kürzere oder längere Wanderungen hinter sich hatten.

Familien mit Kindern, Paare, einzelne Wanderer, aber auch große Gruppen, teils mit Bollerwagen und Musik waren unterwegs. Eine Szenerie, die durchaus an normale Feiertags-Zeiten erinnerte, wenn nicht doch die Maske in den Warteschlangen weiter Pflicht gewesen wäre, QR-Codes zum Einchecken mit der Luca-App an vielen Ecken hingen – und die einzelnen Gruppen sich tatsächlich weit rund um den Gasthof verteilten. Die Corona-Schutzmaßnahmen, so der Anschein, sind trotz der vielen Menschen weitestgehend eingehalten worden.

Maske tragen ist selbstverständlich

„Die Menschen haben mittlerweile verinnerlicht, dass sie Masken tragen und Abstand halten müssen“, sagt Jochen Deimann vom gleichnamigen Hotel in Schmallenberg-Winkhausen, das das Landschaftsgasthaus Schanze betreibt. „Im vergangenen Jahr mussten wir Gäste schon einmal daran erinnern. Jetzt ist es für sie selbstverständlich.“

Nachdem eine „Art Kioskverkauf“ vor dem Haus in den vergangenen Wochen nur „to go“ möglich gewesen sei, habe man an den beiden Pfingsttagen endlich wieder Gäste („die drei G: geimpft, getestet oder genesen“) bewirten können.

Viele Besucher aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland

Insbesondere Besucher aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland machten sich am Wochenende Deimanns Beobachtung zufolge nach Schanze am Rothaarsteig auf: „Sie wissen, dass sie einen großen Parkplatz vorfinden und dass sie von hier aus viele Kilometer ohne große Anstrengung nahezu ebenerdig wandern können.“

Was Jochen Deimann Pfingsten besonders auffiel: „Pfingsten waren unheimlich viele junge Leute wandernd oder mit dem Mountain Bike im Sauerland unterwegs“, so der Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Hotels, das am 2. Juni seine Wiedereröffnung feiert.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland